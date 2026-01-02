Por el momento se desconoce qué originó el fuego en Le Constellation, que causó además 115 heridos, muchos de ellos de gravedad. Con capacidad para 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, el local era muy frecuentado por turistas extranjeros, especialmente jóvenes.

Testigos describieron escenas de pánico y caos, con personas tratando de romper las ventanas para escapar y otras, cubiertas de quemaduras, volcándose a la calle en esa localidad enclavada en los Alpes suizos.

La policía advirtió que identificar a todas las víctimas podría llevar días o incluso semanas, mientras familiares y amigos realizan angustiosas búsquedas en hospitales y oficinas públicas.

"Hemos intentado localizar a nuestros amigos. Tomamos muchas fotos y las publicamos en Instagram, Facebook y todas las redes sociales posibles para intentar encontrarlos", aseguró Eleonore, de 17 años. "Pero no hay nada. No hay respuesta".

El número exacto de personas que estaban en el bar sigue sin estar claro, y la policía no ha especificado cuántas siguen desaparecidas.

"Detrás de estas cifras hay rostros, nombres, familias, vidas brutalmente truncadas, completamente interrumpidas o cambiadas para siempre", dijo en una conferencia de prensa.

Sitio de reunión de jóvenes turistas extranjeros

El comandante de la policía local, Frédéric Gisler, añadió que, "dado el carácter internacional de la estación de Crans, es de esperar que haya ciudadanos extranjeros entre las víctimas".

Por ello, explicó, las autoridades están "en estrecho contacto" con las "distintas embajadas implicadas", especialmente la francesa y la italiana, que han reportado ciudadanos entre los heridos.

Cintas rojas y blancas de precaución, flores y velas adornaban este viernes la calle donde ocurrió la tragedia, mientras la policía protegía el lugar con mamparas blancas.

El fuego se desató alrededor de la 01H30 (00H30 GMT) del jueves en Le Constellation.

"Pensamos que solo era un pequeño incendio, pero cuando llegamos allí, era una tragedia. Esa es la única palabra que puedo usar para describirlo: el apocalipsis. Fue terrible", dijo a la AFP Mathys, de la vecina localidad de Chermignon-d’en-Bas.

Nathan, que estuvo en el bar antes del incendio, vio a personas quemadas salir en estampida del local. "Gritaban pidiendo ayuda", contó.

Las autoridades se han negado a especular sobre las causas de la tragedia, limitándose a afirmar que no se trató de un atentado.

