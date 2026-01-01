El movimiento comenzó el domingo en la capital, Teherán, donde comerciantes cerraron sus tiendas para protestar contra la hiperinflación, la depreciación de la moneda y el estancamiento económico, antes de extenderse a universidades y otras regiones del país.

Este jueves se registraron enfrentamientos en ciudades medianas de varias decenas de miles de habitantes.

En Lordegan (suroeste), dos civiles murieron, informó la agencia de prensa Fars, que dio cuenta de enfrentamientos, pedradas y actos vandálicos en esa ciudad situada a 650 km de Teherán.

La agencia también mencionó "importantes daños" y la detención de varias personas.

Por otra parte, ya se sabía que un miembro de las fuerzas de seguridad murió en enfrentamientos en Kuhdasht, también en el oeste.

Por el momento, el movimiento es menos importante que las grandes manifestaciones que sacudieron Irán a finales de 2022 tras la muerte en detención de Mahsa Amini, una joven iraní arrestada por llevar supuestamente mal colocado el velo.

