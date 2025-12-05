Grupos Mundial 2026: así quedaron definidos

Grupo A

  1. México
  2. Sudáfrica
  3. Corea del Sur
  4. Ganador Play-Off D

Grupo B

  1. Canadá.
  2. Ganador Play-Off A
  3. Catar
  4. Suiza

Grupo C

  1. Brasil
  2. Marruecos
  3. Haití
  4. Escocia

Grupo D

  1. Estados Unidos
  2. Australia
  3. Paraguay
  4. Ganador Play-Off C

Grupo E

  1. Alemania
  2. Curazao
  3. Costa de Marfil
  4. Ecuador

Grupo F

  1. Países Bajos
  2. Japón
  3. Ganador Play-Off B
  4. Túnez

Grupo G

 

  1. Bélgica
  2. Irán
  3. Egipto
  4. Nueva Zelanda

Grupo H

MIRA TAMBIÉN

  1. España
  2. Cabo Verde
  3. Arabia Saudita
  4. Uruguay

Grupo I

  1. Francia
  2. Senegal
  3. Ganador Play-Off 2
  4. Noruega

Grupo J

  1. Argentina
  2. Austria
  3. Algeria
  4. Jordania

Grupo K

  1. Portugal
  2. Colombia
  3. Uzbekistán
  4. Ganador Play-Off 1

Grupo L

  1. Inglaterra
  2. Croacia
  3. Ghana
  4. Panamá

RFI

Radio Francia Internacional

RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas.

Ver más