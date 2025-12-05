Grupos Mundial 2026: así quedaron definidos
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- Ganador Play-Off D
Grupo B
- Canadá.
- Ganador Play-Off A
- Catar
- Suiza
Grupo C
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
Grupo D
- Estados Unidos
- Australia
- Paraguay
- Ganador Play-Off C
Grupo E
- Alemania
- Curazao
- Costa de Marfil
- Ecuador
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Ganador Play-Off B
- Túnez
Grupo G
- Bélgica
- Irán
- Egipto
- Nueva Zelanda
Grupo H
- España
- Cabo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Grupo I
- Francia
- Senegal
- Ganador Play-Off 2
- Noruega
Grupo J
- Argentina
- Austria
- Algeria
- Jordania
Grupo K
- Portugal
- Colombia
- Uzbekistán
- Ganador Play-Off 1
Grupo L
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Panamá
Compartir esta nota