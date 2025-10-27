El expresidente estadounidense Donald Trump felicitó este lunes a Javier Milei por la contundente victoria de su partido, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas de medio término en Argentina la víspera. La fuerza oficialista se impuso por 9 puntos a nivel nacional. Con información desde Buenos Aires de nuestro corresponsal Natalio Cosoy.

La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el 40,7% de los votos, superando al peronismo (centroizquierda), que en sus distintas variantes alcanzó el 31,7%, según datos provisorios de la Dirección Nacional Electoral con el 98,9% de las mesas escrutadas.

Tras casi dos años de reformas ultraliberales, Milei prometió profundizar su política: "Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande", dijo en su discurso triunfal, al que entró cantando rock, pero en el que se mostró mesurado y abierto al diálogo.

La participación fue del 68%, la más baja en una elección general nacional desde 1983. En la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo había vencido por 13 puntos a La Libertad Avanza en las elecciones provinciales de septiembre, esta vez el oficialismo logró revertir parcialmente la tendencia, superando a la oposición por menos de un punto.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37, y en el Senado pasamos de seis senadores a 20″, anunció Milei desde su búnker, en un discurso más conciliador que el habitual, en el que convocó al diálogo a gobernadores y otras fuerzas políticas.

La proyección de bancas aún debe ser confirmada por el recuento definitivo que se realizará esta semana.

Desde Asia, Trump publicó en su red Truth Social: "Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina".

Kicillof relativiza el resultado de Milei

Fortalecido en el Congreso, Milei espera avanzar en los marcos normativos que requiere su programa de gobierno.

"Durante los próximos dos años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina. Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de la Argentina para hacer grande a la Argentina nuevamente", expresó el mandatario.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y figura clave del peronismo, buscó relativizar el triunfo del oficialismo: "Se equivoca Milei, el gobierno, si festeja este resultado electoral donde seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo", afirmó.

"Milei podrá negociar con los gobernadores mano a mano"

Según el analista político Facundo Cruz, el gobierno queda especialmente fortalecido frente a los gobernadores provinciales:

"Algunos que construyeron Provincias Unidas, una nueva opción de centro en Argentina, perdieron en sus distritos frente a La Libertad Avanza. Y aquellos que eligieron no formar parte de ese bloque también fueron derrotados. Ahora el gobierno puede negociar con los gobernadores mano a mano, uno a uno, sin enfrentar un bloque homogéneo y consolidado", explicó a RFI.

Los diputados y senadores electos asumirán sus bancas el 10 de diciembre. Comenzará entonces una nueva etapa en la relación entre el Congreso y el gobierno de Javier Milei.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más