Una decena de personas serán juzgadas el lunes 27 y el martes 28 de octubre ante el tribunal correccional de París. Se las acusa de acosar en línea a Brigitte Macron y difundir falsas acusaciones sobre su género. Desde hace cuatro años, el rumor de que la primera dama francesa es un hombre no deja de crecer en los círculos conspirativos de Francia, pero también en el extranjero. El juicio que se inicia es la prueba de que la pareja presidencial ha cambiado de estrategia y ha decidido contraatacar.

Por Baptiste Coulon

Hasta hace muy poco, habían respondido con silencio o desmentidos. Ahora contraatacan en el ámbito judicial presentando denuncias sistemáticamente. La pareja Macron también aportará pruebas científicas que demuestran que Brigitte Macron es una mujer.

Un cambio de estrategia anunciado por Tom Clare, su abogado. “Habrá testimonios de expertos de carácter científico que demostrarán la falsedad de las declaraciones”, anunció el mes pasado en la BBC. “Será muy doloroso para ellos tener que presentar estas pruebas ante un tribunal. Pero no estaríamos aquí si no estuviéramos dispuestos a asumir esta carga”, explicó.

Una información falsa que ha dado la vuelta al mundo

Este cambio de estrategia se produce porque el rumor, nacido en Francia, ha dado la vuelta al mundo. Ha encontrado eco en la esfera conspirativa estadounidense, en particular en Candace Owens, una influencer pro-Trump seguida por millones de seguidores en YouTube e Instagram.

Según ella, Brigitte Macron y su hermano serían en realidad una misma persona. Al casarse con Emmanuel Macron, que fue su alumno, la primera dama habría cometido un delito de abuso de menores. La pareja ha presentado una denuncia en Estados Unidos y es en el marco de este procedimiento donde pretende aportar las pruebas científicas.

El interés de esta influencer por difundir este rumor es sencillo. Se trata de ganar dinero gracias a los millones de visitas que reciben sus publicaciones y de servir a una agenda política, estima Thomas Huchon, periodista especializado en teorías conspirativas: “Frente a (Donald) Trump, no hay muchas más opciones que la Unión Europea y Emmanuel Macron. Por lo tanto, todo lo que pueda debilitar la imagen de Emmanuel Macron es una forma de beneficio diplomático para los Estados Unidos de hoy. Esta historia tiene el claro objetivo de desestabilizar nuestro país”, subraya.

Cuestionar un rumor es también alimentarlo. Por lo tanto, cabría pensar que esta ofensiva judicial de la pareja Macron no será eficaz. Pero el comunicador Philippe Moreau Chevrolet no opina lo mismo. Según él, una multa elevada podría responsabilizar a aquellos para quienes los rumores son un negocio y disuadir a todos los demás: “El hecho de emprender acciones legales demostrará a aquellos que podrían creer en el rumor, a los indecisos, que no deben creerlo. Es como decirles: ‘miren, hay un juez que ha decidido que es falso’”, opina.

Pero una condena sería sobre todo simbólica. Porque hacer desaparecer por completo este rumor es prácticamente imposible.

