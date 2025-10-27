Los responsables estadounidenses se suceden en Israel para supervisar sus acciones. Un centro de control militar-civil para supervisar la situación en Gaza. Benjamin Netanyahu reacciona y afirma que Israel es un Estado independiente y que no necesita ningún acuerdo para atacar a sus enemigos. El primer ministro habla de asociación con Estados Unidos e intenta establecer los límites de cualquier intervención futura.

Con Michel Paul, corresponsal de RFI en Jerusalén

Según una encuesta de KAN, la televisión pública israelí, el 48 % de los israelíes cree que Israel se ha convertido en un estado vasallo de Estados Unidos, frente al 29 % que no lo estima así. Pero el primer ministro israelí descarta de plano lo que califica de “acusaciones ridículas” procedentes de los medios de comunicación israelíes, según las cuales Israel estaría obligado a informar a Washington de cualquier ataque militar excepcional en Gaza, en particular de los ataques aéreos.

El mensaje central de Benjamin Netanyahu es claro: “Nuestra política de seguridad está en nuestras manos”, afirma ante sus ministros. “Israel mantiene el control total”, añade. Se trata de una referencia evidente también a la doble votación de la semana pasada sobre la anexión de Cisjordania, que enfureció a Estados Unidos, que lo hizo saber en voz alta.

Por lo tanto, es evidente que se trata de una aclaración dirigida en primer lugar al ala derecha de su coalición. Los ministros extremistas Ben-Gvir y Smotrich son los únicos del Gobierno que se atreven actualmente a oponerse a esta situación. Y, sobre todo, se puede decir que se ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral. Solo queda por fijar la fecha exacta.

