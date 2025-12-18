"Hasta este momento, la policía no ha identificado alguna conexión con las actuales investigaciones policiales del ataque terrorista de Bondi", indicó en un comunicado la policía estatal de Nueva Gales del Sur.

Agregó que agentes de tácticas especiales interceptaron dos vehículos, tras recibir información "de que posiblemente se está planeando un acto violento".

Los policías registraron a varios hombres, a los que tendieron en la carretera con las manos atadas a la espalda, según imágenes obtenidas por la prensa local.

Uno de los sospechosos parecía sangrar de un corte en la cabeza.

Un vehículo policial embistió además a un auto pequeño que conducían los sospechosos, para detenerlos.

Dos hombres, padre e hijo, son sospechosos de haber matado a 15 personas en un ataque antisemita el domingo pasado en Bondi Beach. Uno de los atacantes murió a tiros y el otro permanece hospitalizado.

Mientras tanto, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, prometió este jueves tomar medidas drásticas contra el extremismo, mientras el país despedía a Matilda, la niña judía que a sus 10 años fue la víctima más joven del atentado antisemita de Sídney.

Un padre y su hijo, Sajid y Naveed Akram, están acusados de abrir fuego el domingo por la tarde durante la festividad judía de Janucá en la popular playa de Bondi, en un ataque que dejó 15 muertos y decenas de heridos.

Según las autoridades, la agresión estuvo motivada por la ideología del grupo yihadista Estado Islámico.

Albanese prometió este jueves en una rueda de prensa una ofensiva generalizada para erradicar "el mal del antisemitismo".

"Los australianos están conmocionados y furiosos. Yo estoy furioso. Está claro que tenemos que hacer más para combatir este malvado flagelo, mucho más", dijo.

Esto incluye nuevas facultades para perseguir a los predicadores extremistas y denegar o cancelar los visados de quienes propaguen "el odio y la división", añadió.

Según la cadena pública australiana ABC, Naveed Akram, de 24 años, era seguidor de un predicador proyihadista residente en Sídney.

Australia desarrollará, además, un sistema para incluir en una lista a las organizaciones cuyos líderes participen en discursos de odio, afirmó el primer ministro.

También la "difamación grave" basada en el origen étnico o la defensa de la supremacía racial se convertirá en un delito federal.

"Nuestro pequeño rayo de sol"

Mientras Albanese hablaba, familiares y allegados se reunieron para asistir al funeral de Matilda, la víctima más joven asesinada en el ataque.

"Matilda es nuestro pequeño rayo de sol", dijo el rabino que oficiaba el servicio, leyendo un mensaje de su escuela.

"Es realmente la niña más amable, cariñosa y compasiva, que alegraba el día a todo el mundo con su sonrisa radiante y su risa contagiosa", contó.

Los deudos, vestidos de negro, llevaban ramos de lirios mientras entraban en el funeral de la menor en la Chevra Kadisha de Sídney, una sociedad judía responsable de los ritos funerarios tradicionales.

Otros llevaban globos con imágenes de abejas, en referencia al apodo de la niña, "Matilda Bee".

Fotos tomadas horas antes de los primeros disparos muestran a Matilda acariciando animales en un zoológico interactivo y sonriendo después de que le pintaran la cara.

La familia de la menor, que ha pedido a la prensa que no publique su apellido, abandonó Ucrania para instalarse en Australia antes de la invasión rusa.

