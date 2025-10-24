El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que Israel "no va a hacer nada" con Cisjordania, después de que legisladores israelíes aprobaran proyectos de ley que allanan el camino para la anexión del territorio ocupado. Trump afirmó que Israel perdería el apoyo de Estados Unidos si anexiona la Cisjordania ocupada.

"No se preocupen por Cisjordania, Israel no va a hacer nada con Cisjordania", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó si estaba preocupado por las votaciones del parlamento israelí.

Estados Unidos, el principal apoyo de Israel en la comunidad internacional, impulsó el acuerdo para un cese el fuego en Gaza, que es la primera fase de un plan para terminar con dos años de conflicto.

Por su parte el secretario de Estado Marco Rubio declaró que "está confiado y optimista" sobre la continuación del cese el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, pero admitió que persisten "desafíos", cuando dos proyectos de ley para anexar Cisjordania son analizados por el Parlamento israelí.

"Di mi palabra a los países árabes", dice Trump

Rubio se reunió con Netanyahu después de que el vicepresidente estadounidense JD Vance realizara una visita a Israel esta semana. Ambos altos funcionarios declararon su oposición a estas iniciativas legislativas, en línea con la postura de Trump.

"No sucederá. No sucederá porque di mi palabra a los países árabes. Y no pueden hacerlo ahora", respondió Trump a la revista Time cuando se le preguntó cuáles serían las consecuencias para Israel si anexara Cisjordania.

"Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si eso sucediera", agregó el mandatario en declaraciones realizadas el 15 de octubre.

El Parlamento israelí se pronunció el miércoles a favor de examinar dos proyectos de ley destinados a ampliar la soberanía israelí en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

Antes de viajar a Israel, Rubio advirtió que un proyecto en este sentido "amenazaría" el acuerdo de paz promovido por Trump.

Vance reafirmó al terminar su visita a Israel que "la política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexionada".

"Si se trataba de una maniobra política, fue una maniobra política muy estúpida y yo personalmente lo considero un insulto", insistió.

Los proyectos de anexión son respaldados por la extrema derecha israelí, de la que depende la frágil coalición del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Su oficina calificó el jueves el voto del Parlamento de "provocación deliberada de la oposición".

Varios países árabes y musulmanes, entre ellos Arabia Saudita, condenaron en un comunicado conjunto el examen por parte del Parlamento israelí de los proyectos de ley que buscan ampliar la soberanía israelí en Cisjordania.

