El libro se ha convertido en un clásico para entender la política mexicana de la historia reciente de México dominada durante décadas por la hegemonía del PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Publicado en 1985, Riding ya hizo una reedición con un epílogo en el año 2000 con el cambio de era que supuso la derrota del partido omnipresente y el acceso de Vicente Fox a la presidencia.

25 años después de esa primera revisión, 'Vecinos distantes' no podía quedarse sin incluir un análisis de los últimos acontecimientos y personajes públicos que han dominado la política mexicana y la relación con su vecino del norte.

Si bien fue el grupo Planeta quien tuvo la idea de reeditar el libro, "hay dos personas que hicieron que se publicara (de nuevo). Uno se llama Andrés Manuel López Obrador y otro se llama Donald Trump", reconoce el periodista quien trabajó como corresponsal 13 años en México para The New York Times o The Economist.

AMLO, ¿hacia una recreación del PRI?

El entrevistado sostiene que la modernización de México benefició durante muchas décadas a una clase media alta, urbana y más blanca, mientras que se dejaron de lado las condiciones socioeconómicas de la mayoría de la población, por lo que la pobreza y la desigualdad persistieron pese al crecimiento económico del llamado “milagro mexicano”.

Riding aclara que AMLO se apoyó en el descontento de una población históricamente olvidada y en la expectativa de un cambio. Pero no anticipó el tipo de cambio que AMLO iba a impulsar.

"Centralizar el poder, reducir lo neoliberal, privatizar los recursos nacionales y eso con la ventaja de que la oposición estaba muy dividida. Entonces, sin decirlo, la idea era recrear un PRI tal vez menos corrupto, pero que permitía que el centro, según él (AMLO), gobernara para los pobres", afirma.

México sigue siendo vulnerable ante Estados Unidos

40 años después y a pesar de la globalización, Riding sigue pensando que México y Estados Unidos son muy diferentes y eso por motivos fundacionales. "Estados Unidos nació como un país protestante, un país de inmigración que acabó con gran parte de los pueblos originarios (…) México es un país mestizo cuyas raíces fundamentales están en el pasado y Estados Unidos todavía se resiste a la idea de que se está haciendo un país mezclado", explica.

A pesar de las diferencias, la relación de dependencia económica de México a Estados Unidos es enorme. "México es muy vulnerable desde el punto de vista económico, de la seguridad y de los narcos con la exportación de fentanilo y cocaína", afirma.

El autor considera que López Obrador siempre se cuidó mucho de enfrentarse a Trump durante su primer mandato. "AMLO llegó incluso a agradecer a Trump el buen trato hacia los mexicanos que viven en Estados Unidos, es alucinante", recuerda. La situación, sin embargo, es muy distinta con el segundo mandato del presidente estadounidense con el que tiene que lidiar su heredera, Claudia Sheinbaum.

Un Trump más agresivo

"El segundo gobierno de Trump está siendo más agresivo en todos los sentidos, ella ha intentado mantener la situación calmada", analiza Riding. Eso no quiere decir que no haya tenido que flexibilizar su postura y ceder. Algo que no es criticable, según el periodista, ante un Trump "impredecible".

"En sus mañaneras, Sheinbaum repite que mantiene la cooperación y la soberanía, pero ha hecho muchas concesiones a EE.UU. por la cuestión delicada del narcotráfico y el fentanilo" y destaca la relación estrecha de Washington con los militares mexicanos.

40 años después de haber publicado la primera edición de Vecinos distantes, y 25 después de la primera revisión, el país vuelve a enfrentarse a un nuevo a un “¿y ahora qué?” y Riding plantea la duda de si Sheinbaum podrá construir un nuevo partido dominante a la imagen del PRI como el que AMLO había imaginado.

