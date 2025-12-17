La primera ministra italiana Georgia Meloni declaró que desea aplazar la firma del acuerdo del bloque de los 27 con el Mercosur. La líder de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen necesita primero el visto bueno del Consejo de la UE para firmar el pacto, pero países como Francia e Italia alegan que es prematuro pronunciarse esta semana, ya que no se reúnen las condiciones para proteger a sus agricultores.

"Sería prematuro firmar el acuerdo en los próximos días", declaró la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un discurso al Parlamento. Algunas salvaguardias que Italia quiere para proteger a sus agricultores "no han sido concluidas", justificó la jefa del gobierno en la víspera de una cumbre europea en Bruselas.

Meloni, no obstante, se mostró "muy confiada" en que, a inicios de 2026, se darán las condiciones para firmar este acuerdo entre la UE y el bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La oposición de Roma supone un jarro de agua fría para la Comisión, que insistió en los últimos días en la importancia de sellar el acuerdo antes de fin de año.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Junto con Francia, Polonia y Hungría, Italia puede formar una minoría de bloqueo entre los 27 Estados miembros de la UE, lo que impediría que se examinara el acuerdo esta semana.

Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sigue esperando "buenas noticias" y llamó el martes a su par francés Emmanuel Macron y a Meloni a asumir "sus responsabilidades" para no impedir un acuerdo.

El pacto al que se niegan los agricultores

El pacto UE-Mercosur, negociado desde 1999, crearía la mayor zona de libre comercio del mundo y permitiría a la UE exportar más vehículos, maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas a América Latina.

Al mismo tiempo, facilitaría la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja latinoamericanos a Europa.

Alemania, al igual que España, ha llamado a firmar el tratado esta semana. Pero un diplomático europeo admitió de forma anónima antes de la cumbre que "la situación puede ponerse muy tensa".

"Si hubiera una voluntad de imponerlo por parte de las instancias europeas, Francia se opondría de manera muy firme", afirmó Macron este miércoles, según la portavoz del gobierno, Maud Bregeon.

El dirigente francés se encuentra bajo una fuerte presión para detener la firma del pacto ya que el conjunto de la clase política es unánime contra el acuerdo en su forma actual.

La oposición también viene del mundo rural. Los agricultores franceses temen el impacto de una llegada masiva a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, vistos como más competitivos por sus normas de producción.

París, por eso, pide una "cláusula de salvaguardia" en caso de perturbación del mercado, medidas "espejo" para que los productos importados respeten las normas ambientales y sanitarias de la UE y controles sanitarios reforzados.

Incluso si Von der Leyen firma el tratado el sábado, el partido no habrá terminado: aún deberá ser votado en el Parlamento Europeo a inicios de 2026 para su adopción definitiva.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más