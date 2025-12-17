El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas.

"Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", escribió Trump en su plataforma Truth Social, días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa venezolana.

Venezuela exporta alrededor de 750.000 barriles diarios explica Jorge León, jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy, quien resalta que de esa cifra, unos 550.000 barriles diarios van sobre todo a China y la mayor cantidad de este flujo de petróleo venezolano hacia China se utilizaba en lo que se llama la flota fantasma. “Ahora mismo hay un bloqueo físico. La flota fantasma no puede pasar, no puede exportar esos flujos. Por lo tanto, el impacto sobre la economía real de Venezuela puede ser devastador”, indicó León, resaltando la dependencia de Venezuela del petróleo tanto para captación de divisas como para generación económica.

Para el analista, estos golpes a la economía no van a garantizar un cambio de régimen, pero admite que es posible que la paz social en Venezuela se vea afectada. “El problema con estas situaciones es que uno no puede saber cómo se resuelve en un eventual quiebre de la paz social”, agregó.

Cabe destacar que las sanciones norteamericanas son específicamente hacia Venezuela y a los buques sancionados, pero el resto de países pueden o no aceptar esas sanciones. Sin embargo, León asegura que si no aceptan, el precio es muy alto. “Si no aceptan, tienen consecuencias en el mercado americano y en el caso de Chevron, por ejemplo, en el caso de Eni, la petrolera italiana, claramente han decidido que no vale la pena seguir produciendo en Venezuela porque eso cierra las puertas al mercado americano y al uso, por ejemplo, de dólares americanos, de parte del sistema monetario internacional. Eso es muy importante”, indicó.

