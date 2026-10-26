Desde Belgrado

Aleksander Vucic, quien llevaba en el poder más de una década, ha perdido la mayoría del parlamento en unas elecciones con récord de participación.

“Y hemos ganado. Hemos ganado el Parlamento. Hemos ganado al partido con el que hemos crecido”, decía una de las estudiantes desde la sede de esta lista cuando su victoria ya era clara.

Serbia votaba la composición de su parlamento en una elecciones que eran vistas como las más importantes del país desde los años 1990 y que han alcanzado una participación de casi el 70%, siendo la más alta de la década. Un dato que revela la emoción con la que se han vivido estos comicios, que le han arrebatado el poder a Aleksander Vucic.

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Poco antes de las diez de la noche, el que ha sido el líder del país balcánico por más diez años, admitía su derrota: el Partido Progresista de Serbia obtuvo alrededor de 1,72 millones de votos, mientras que la Lista Estudiantil consiguió 2,2 millones, lo que le otorgó una mayoría del 52% frente al 32,3 %.

La Lista Estudiantil surge del movimiento que lleva dos años en las calles manifestándose contra la corrupción del gobierno de Vucic, y no se ha presentado como un partido al uso, sino como una plataforma ciudadana. Sin caras, con una estructura horizontal y con un programa enfocado en acabar con la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas.

Con los resultados, los estudiantes tendrán 138 escaños, 103 para la lista de Vucic, y los otros siete se dividirán entre el resto de partidos minoritarios.

Las celebraciones no han tardado en convocarse y miles de serbios han festejado en las calles hasta altas horas de la noche, tanto en la sede de los estudiantes como en las principales calles de la capital en una noche que ya es parte de la historia de Serbia.

La victoria en los comicios anticipados son la culminación de casi dos años de manifestaciones desencadenadas por el derrumbe, en 2024, de una marquesina de la estación de Novi Sad, la segunda ciudad más grande de este país balcánico.

Murieron 16 personas y los manifestantes atribuyeron el accidente a la corrupción.

Este incidente desató las protestas más multitudinarias desde la caída del exlíder Slobodan Milosevic en 2000.

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