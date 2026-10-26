Tras 24 años de carrera política, el senador Flávio Bolsonaro perderá su mandato a fin de año. El candidato conservador afirmó tras el anuncio de la reelección del izquierda Luiz Inácio Lula da Silva que es “imposible reconocer el resultado". "Voy a pedir la anulación de estas elecciones", advirtió en Brasilia el senador, quien arremetió contra la extensión de dos horas del horario de apertura de los centros de votación, una situación que benefició a Lula según el bolsonarismo.

Mientras tanto, en Río de Janeiro, sus simpatizantes se mostraban consternados. Es el caso de Giselle, envuelta en una bandera de Brasil, quien no sale de su asombro. Se enteró del resultado al salir de misa y denunció un fraude electoral: “Esas dos horas de votación que se agregaron, ahí fue donde se consumó el golpe de Estado. Estoy muy preocupada por lo que va a pasar aquí, muy preocupada. Hay que estar atentos, pero la gente no tiene idea de lo que le espera”, le contó a nuestra corresponsal en Río de Janeiro.

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En este bar del barrio de Copacabana, los votantes de Flavio Bolsonaro desvían la mirada cuando se cruzan con simpatizantes del otro bando que estallan de alegría. Alexandre, de 56 años, está desanimado: “Como empresario, esta noche tengo ganas de cerrar el negocio y dejar que Lula les pague a mis empleados. Tengo ganas de irme de Brasil. El país va a quebrar, todos lo van a sentir”.

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Pero, con una victoria aplastante en las elecciones legislativas, el bolsonarismo pesará en las decisiones pese a la reelección de Lula. El país será ingobernable, según Elías: “No logrará aprobar ningún proyecto. Se enfrentará a un bloqueo porque los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados serán de la oposición. Va a vivir un infierno y no podrá gobernar”.

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