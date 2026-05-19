China afianza su rol protagónico en el escenario geopolítico reuniendo a los líderes de las dos mayores potencias regionales y rivales en un corto espacio de tiempo.

Un nivel “verdaderamente sin precedentes”

El mandatario ruso Vladimir Putin envió un mensaje por video al pueblo chino antes de su visita, en la que destacó que las relaciones entre China y Rusia han alcanzado un “nivel verdaderamente sin precedentes”.

Putin reivindicó que la alianza Rusia-China no se forma contra ningún tercero, sino para el propio desarrollo de sus pueblos. Ilustró que el comercio bilateral entre las dos potencias continúa creciendo y lleva varios años consecutivos superando los 200.000 millones de dólares, cuyas liquidaciones mutuas se están realizando casi íntegramente en rublos y yuanes.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los “viejos amigos” se encontrarán mañana en el Gran Palacio del Pueblo. La comitiva que acompaña a Putin está formada por ocho ministros, cinco viceministros, y responsables de empresas rusas que operan en China.

La anterior visita de Putin a China fue con motivo del gigante desfile militar del 80ºaniversario de la rendición de Japón en la segunda guerra sino-japonesa (1937-1945) y el final de la Segunda Guerra Mundial en septiembre del año pasado.

Hasta 40 acuerdos de cooperación

La agenda de la reunión abarcará la firma de hasta 40 acuerdos de cooperación en sectores clave -como el industrial, el comercial, el educativo, los transportes y la innovación-, y también, megaproyectos energéticos conjuntos, como el gasoducto Poder de Siberia 2.

Esto refleja la alianza energética entre ambos países, ya que China es el principal comprador de los combustibles fósiles rusos. Solo en abril, China compró a Rusia crudo por valor de 5.500 millones de euros.

Ambos países reconocen y celebran su acercamiento estratégico, aunque Pekín rechaza oficialmente alianzas militares y bloques de poder, e insiste en presentarse como una potencia que aboga por la diplomacia de paz y la estabilidad en tiempos convulsos.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más