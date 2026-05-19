Christian Castro, de 52 años, enfrenta cuatro cargos graves de agresión y uno de denuncia falsa de un delito, informó la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, en una conferencia de prensa televisada.

Castro fue uno de dos agentes federales de inmigración suspendidos a comienzos de este año por presuntamente mentir sobre el tiroteo del 14 de enero en Minneapolis.

En la acción el venezolano Julio César Sosa-Celis resultó herido en una pierna.

El episodio se produjo una semana después de que un agente federal en Mineápolis matara a tiros a Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Su muerte avivó las protestas contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump en la ciudad. Otro estadounidense, Alex Pretti, también fue abatido por agentes federales a finales de enero, lo que alimentó el rechazo estadounidense contra la ofensiva en Minneapolis.

La fiscal Moriarty dijo que sobre Castro pesa una orden de detención a nivel nacional.

"Su placa federal no lo hace inmune a cargos estatales por su conducta delictiva en Minnesota", afirmó.

"No existe la inmunidad absoluta para los agentes federales que cometen delitos en este estado", enfatizó.

Según Moriarty, Castro disparó a través de la puerta principal de una vivienda e hirió a Sosa-Celis en la pierna.

En su declaración inicial sobre el tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había reportado que "un extranjero ilegal de Venezuela" se resistió al arresto en un control de tráfico.

"Mientras el sujeto y las fuerzas del orden forcejeaban en el suelo, dos sujetos salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente del orden con una pala para nieve y un palo de escoba", indicó el DHS.

El agente entonces "efectuó un disparo defensivo para proteger su vida". Pero Moriarty afirmó que Castro "no fue golpeado con una pala ni con una escoba". "De hecho, no fue golpeado en absoluto", remarcó.

La campaña contra la inmigración irregular ayudó a que Trump resultara elegido en 2024, pero los asesinatos de dos estadounidenses en Minneapolis, los videos de agentes encapuchados secuestrando personas en la calle y los reportes de personas atacadas con pruebas endebles han contribuido a una fuerte caída en su índice de aprobación.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más