El jefe de Estado ucraniano, Volodomir Zelenski, envía a dos negociadores encargados, según escribió en X, de "poner fin a esta guerra de forma digna".

Se trata de Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, y Sergiy Kyslytsya, viceministro primero de Asuntos Exteriores. Por parte estadounidense junto a Witkoff y Rubio, estará el yerno de Trump, Jared Kushner.

Estamos ante un cambio de última hora, ya que, hasta la semana pasada, las conversaciones estaban siendo dirigidas por Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente ucraniano, pero dimitió tras verse envuelto en una trama de corrupción.

Yermak, apartado por un presunto caso de corrupción

El viernes pasado, Zelenski anunció que había aceptado la dimisión de su jefe de gabinete, Andry Yermak. Una renuncia que intervino horas después del registro por parte de las agencias anticorrupción de la vivienda del brazo derecho del presidente ucraniano en el marco de una pesquisa sobre una presunta trama de corrupción en el sector energético.

Yermak ha sido el principal negociador en la última ronda de conversaciones de tregua con Rusia, por lo que su salida representa un duro golpe para Kiev.

Un plan estadounidense revisado tras Ginebra

Las negociaciones se reanudan sobre la base de las enmiendas discutidas hace una semana en Ginebra entre estadounidenses, ucranianos y europeos, según ha indicado Zelenski.

El presidente ucraniano asegura que "la parte estadounidense es constructiva" y que "en los próximos días" será posible poner fin al conflicto desencadenado por la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero de 2022.

Estas conversaciones se reanudan en un contexto de fuertes presiones militares y políticas. El ejército ruso sigue avanzando en el este de Ucrania. Un ataque con drones causó al menos un muerto y 11 heridos cerca de Kiev en la noche del sábado al domingo. El sábado, Kiev reivindicó el ataque a dos petroleros de la flota fantasma rusa en el mar Negro.

Zelenski tiene previsto viajar a París el lunes 1 de diciembre para entrevistarse con el mandatario francés, Emmanuel Macron. El Palacio del Elíseo informó que la reunión de los dos líderes servirá para analizar las negociaciones de paz de Ginebra, el plan estadounidense y hablar sobre "las garantías de seguridad" tras una eventual firma de un alto el fuego. (con AFP)

