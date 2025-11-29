Después de anunciar que iba a combatir el narcotráfico de Venezuela por tierra, este sábado Donald Trump anunció por su red social que considera cerrado el espacio aéreo venezolano, en otra vuelta de tuerca en la presión de Washington sobre Maduro en su lucha contra el carteles de la droga en el Caribe. Un despliegue militar que incluye el portaaviones más grande del mundo.

Más de una veintena de presuntas 'narcolanchas' fueron bombardeadas por Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico, con un saldo de más de 80 muertos. Unos ataques cuya legitimidad se ha cuestionado puesto que no se han presentado pruebas de que len esas barcas se transportaban drogas.

Venezuela retiró esta semana los permisos para volar a seis aerolíneas, en represalia por su decisión de anular temporalmente sus vuelos ante las tensiones militares con Estados Unidos.

Se trata de la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileño-chilena Latam, la brasileña GOL y Turkish Airlines

Maduro denuncia una guerra psicológica

Venezuela asegura que la operación militar en el Caribe contra el narcotráfico esconde en realidad un plan para invadir Venezuela y derrocar a su gobierno.

"Hace diecisiete semanas que Estados Unidos inició una guerra psicológica. Estas presiones inmorales tienen como objetivo aterrorizar a nuestro pueblo, pero hemos demostrado una fuerza fabulosa y una resistencia nacional», aseguró el mandatario. (con AFP)

