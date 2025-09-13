Según el gobernador de Utah, Spencer Cox, Tyler Robinson tiene 22 años y es nativo de su estado. Los primeros elementos de la investigación sugieren un posible motivo político detrás del gesto del que se le acusa. Arrestado por la policía por el presunto asesinato del influencer ultraconservador Charlie Kirk, de 31 años, durante una reunión pública en el campus, enfrenta la pena de muerte.

Spencer Cox dice que durante la búsqueda después de la muerte de Charlie Kirk, siguió rezando para que el individuo que mató al influencer ultraconservador "no fuera uno de nosotros, sino alguien de otro estado o país". Pero fue un esfuerzo en vano: "Sucedió aquí, y fue uno de nosotros". El sospechoso, Tyler Robinson, había vivido "durante mucho tiempo con su familia en el condado de Washington", en el suroeste de Utah, cerca de la frontera con Nevada y Arizona.

El joven de 22 años es el mayor de una familia de tres hijos. Proviene de una familia blanca, mormona y conservadora. No estaría afiliado a ningún partido político y sus padres son registrados como republicanos. Recibió su educación primaria y secundaria en St George y no tendría antecedentes penales. Después de la escuela secundaria, durante un semestre en 2021, estudió "brevemente en la Universidad Estatal de Utah", informó el establecimiento.

Mensajes antifascistas

El problema es que se encontraron mensajes antifascistas en algunas municiones descubiertas después del asesinato de Charlie Kirk, según dijo el gobernador Cox. "En las tres municiones no utilizadas, se podía leer la inscripción: ‘¡Oye, fascista! ¡Toma esto!’ o ‘¡Si estás leyendo esto, eres gay, lol!’", detalló. En una carcasa también estaba grabado el nombre de la canción "Bella ciao", utilizada por los combatientes de la resistencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial.

Su búsqueda terminó en la noche del jueves 11 al viernes 12 de septiembre, casi 33 horas después de la tragedia. El joven, buscado por el FBI, fue detenido en su domicilio, a más de 420 kilómetros del campus donde Charlie Kirk fue abatido. Fue arrestado después de que uno de los familiares de Robinson contactó a un amigo, quien luego se comunicó con la policía, dijo Cox. La policía dijo que su familia había ayudado a entregarlo después de que él sugiriera que era el tirador. Según CNN, de hecho fue su padre quien lo denunció, o incluso lo detuvo.

Un miembro de su familia también dijo que recientemente se había politizado y había hecho comentarios muy críticos sobre Charlie Kirk. Habría dicho que iría a la Universidad de Utah Valley en Orem, lugar del asesinato. Los investigadores habrían además tenido acceso a comentarios hechos por Tyler Robinson en la plataforma de mensajería Discord, donde describió cómo recuperó un rifle antes de dejarlo en un arbusto, envuelto en una toalla, tras su acto fatal.

Además del anuncio del descubrimiento de un rifle de cerrojo Mauser .30-06, las autoridades habían difundido ampliamente imágenes de videovigilancia, con la esperanza de poner fin rápidamente a la fuga del sospechoso. La policía había ofrecido una recompensa de hasta 100,000 dólares por cualquier información útil para la investigación.

¿Un caso político?

Donald Trump también ha sugerido que el padre del sospechoso pudo haber jugado un papel en el arresto. Según The New York Post, el padre trabaja desde hace casi tres décadas en la oficina del alguacil de la pequeña ciudad de Washington. En cuanto a la madre, está activa en las redes sociales, donde se ven muchas fotos de la familia con Tyler. Armas aparecen en algunas fotos.

Ahora queda esperar el juicio y la sentencia, mientras Trump ya pide la pena de muerte en su contra, en respuesta al martirio del hombre al que consideraba un gran defensor de la libertad de expresión entre los jóvenes.

En un estado particularmente apegado a la Segunda Enmienda de la Constitución y, por lo tanto, a la libertad de estar armado, y en un país que es regularmente escenario de tiroteos masivos, el caso podría ser político, a pesar de los antecedentes bastante conservadores del sospechoso.

