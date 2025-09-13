La OTAN lanzará la operación "Centinela Oriental" para "fortalecer aún más nuestra postura a lo largo de nuestro flanco oriental", dijo el secretario general Mark Rutte en una conferencia de prensa en Bruselas el viernes, después de la intrusión sin precedentes de drones rusos en los cielos polacos.

Con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, y agencias

Con la violación del espacio aéreo polaco esta semana, la OTAN ha tenido que reaccionar rápido, allí donde se debe centrar más: en el flanco oriental de la Alianza. Ante el temor de que las incursiones en Polonia y en otros países de la Alianza aumenten, la OTAN ha anunciado una nueva operación militar en la frontera principalmente polaca para actuar antes y mejor, con más defensa aérea y terrestre.

Ya se ha dado la orden de lanzar esta operación llamada "Centinela Oriental", dijo el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, en una conferencia de prensa el viernes.

Necesidad de armas más baratas

Comenzará en la práctica "en los próximos días" e incluirá contribuciones de varios países aliados, "incluidos Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y otros", agregó Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Francia ya ha anunciado el envío de tres aviones Rafale para reforzar la defensa del espacio aéreo polaco. Alemania también ha decidido contribuir a ello.

"Centinela Oriental será flexible y ágil, ofreciendo una disuasión y defensa aún más específicas, exactamente cuando y donde se necesite", aseguró Grynkewich. Por lo tanto, también habrá una búsqueda de armas específicas para responder a las críticas sobre el costo que representa el uso de sistemas de armamentos que valen varios millones de euros para contrarrestar drones mucho más baratos.

"Se trata de un esfuerzo para garantizar que obtengamos armas más baratas que podemos usar para defendernos, para que esta operación sea viable a largo plazo. Como comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, una de mis responsabilidades es garantizar, no solo que podemos atacar hoy, sino que estamos listos para defendernos mañana. Y cuando un piloto de combate está en el aire o alguien en tierra está defendiendo a la Alianza, no quiero que piensen en el precio de sus armas. Quiero que defiendan a nuestros ciudadanos", dijo el general estadounidense.

Investigación en curso sobre la incursión rusa

Aunque el primer ministro polaco, Donald Tusk, insistió en que la entrada de drones en el país no fue ningún error, como lo había insinuado Donald Trump, Mark Rutte ha dicho que aún se está investigando lo que ocurrió.

"La OTAN es una alianza defensiva, y nuestra misión es asegurarnos de hacer lo que sea necesario para disuadir y defender. El comportamiento imprudente de Rusia es extremadamente peligroso. Nuestra evaluación de los incidentes del miércoles está en curso, pero ya sea que las acciones de Rusia hayan sido deliberadas o no, Rusia violó el espacio aéreo de la OTAN. Por ello, debemos manifestar claramente nuestra determinación y nuestra capacidad para defender nuestro territorio. Y este es exactamente el objetivo de la operación Centinela Oriental", expresó Rutte.

Los F-16 y F-35 polacos y holandeses derribaron al menos tres drones de los 19 que ingresaron a Polonia. "Fue una operación muy exitosa", dijo el general Grynkewich. Pero, agregó, "por muy exitoso que sea, siempre aprendemos algo durante el informe", especialmente sobre la necesidad de una defensa antiaérea más adaptada a los ataques con drones.

Rapidez y flexibilidad

¿Qué cambiará esto realmente? Según Oana Lungescu, ex portavoz de la OTAN, "lo más importante es la integración de todas las capacidades de la OTAN y una mayor flexibilidad. Centinela Oriental no es una misión clásica de la OTAN".

"Es lo que se denomina una actividad. Esto le da al comandante supremo la posibilidad de actuar mucho más rápidamente y con mucha más flexibilidad, ya que no tiene que consultar con los embajadores de los países miembros cada vez que se produce un cambio de postura o se toma una decisión importante. Ya tiene todas las facultades que necesita para hacer lo que considera importante y, por lo tanto, para actuar mucho más rápidamente", precisa Lungescu en RFI.

