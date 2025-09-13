En Chicago, este viernes, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le disparó a un inmigrante que intentaba huir en su vehículo. Según la versión oficial, el hombre fue parado en un control de tránsito, intentó escapar y arrastró al oficial con su auto, quien luego abrió fuego.

El incidente tuvo lugar en Franklin Park, una comunidad a unos 25 kilómetros del centro de Chicago. Silverio Villegas González, inmigrante indocumentado con antecedentes por conducción imprudente, fue, según las autoridades, detenido en una parada de tráfico organizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Tratando de escapar, arrastró con su coche a uno de los agentes presentes en el control, quien le disparó con su arma de manera mortal. El operativo de ICE resultó gravemente herido, aunque su vida no corre peligro. Medios locales reportan el desplazamiento de personal militar a la zona tras los hechos.

Desplegando la Guardia Nacional

Chicago, ciudad santuario que se niega a colaborar con las operaciones antiinmigración de la administración Trump, ha sufrido incluso amenazas por parte del presidente estadounidense, quien llegó a asegurar que la ciudad pronto descubrirá por qué el Departamento de Defensa se llama ahora Departamento de Guerra.

Trump planifica un despliegue de la Guardia Nacional en Chicago como en otras ciudades, justificándolo como medida para luchar contra la violencia criminal. Este viernes, anunció que desplegará tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Memphis, Tennessee.

"Vamos a ir a Memphis. Memphis está en serios problemas. El alcalde está contento, es un alcalde demócrata. Vamos a arreglar eso como lo hicimos en Washington", declaró Trump en una entrevista con Fox News.

