"Cuba no está controlada por ninguna revolución" sino por "GAESA, un Estado dentro del Estado" que beneficia a una pequeña "élite", declaró el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio en un video dirigido a la población cubana unas horas antes del anuncio de la acusación contra el expresidente Raúl Castro.

Rubio centró sus ataques en una sola entidad, un "Estado dentro del Estado" al que acusa de parasitar la economía de la isla.

El jefe de la diplomacia estadounidense, él mismo de origen cubano, habla de ella como de una gangrena. Según él, GAESA (Grupo de Administracion Empresarial SA) sería el principal responsable de los males que atraviesa el país. Los repetidos cortes de electricidad, la escasez de combustible, alimentos y medicamentos no se deberían al bloqueo energético impuesto por Washington desde enero, sino a unos dirigentes que acaparan las riquezas cubanas.

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Para liberarse de ello, Marco Rubio propuso a la población un cambio de régimen. "Una nueva Cuba, donde cualquier cubano, y no solo GAESA, pueda abrir un banco o tener una empresa constructora", afirmó en su video. En solo cinco minutos, el acrónimo se mencionó ocho veces.

Un imperio económico y comercial

Detrás de esas cinco letras se esconde un grupo empresarial controlado por el ejército cubano. El Grupo de Administración Empresarial S.A. se creó en la década de 1990, durante lo que los cubanos llaman "el período especial". En ese momento, la Unión Soviética acababa de desaparecer. Cuba perdió a su principal aliado y se encontró en una situación económica catastrófica, similar a la que vive hoy. El presidente Fidel Castro decidió entonces abrir su país al turismo para atraer divisas.

"Esto se hace en un contexto de doble moneda: el peso cubano, utilizado por la población, y el CUC, el peso cubano convertible, utilizado por los turistas. GAESA se va construyendo progresivamente para captar estas entradas de divisas", explica Diego Mermoud-Plaza, doctor en geografía y especialista en Cuba.

Creado por Raúl Castro, entonces ministro de Defensa, para fortalecer al ejército, el conglomerado se transforma progresivamente en un imperio económico y comercial, que el New York Times ha reconstruido en una infografía. Se trata de hoteles, centros de buceo, puertos deportivos y agencias de viajes. También son tiendas que antes estaban reservadas a los turistas y a los cubanos más adinerados, pero que ahora son accesibles para quienes reciben remesas, es decir, transferencias de dinero desde el extranjero. "Son tiendas donde se venden productos, generalmente importados, con un fuerte recargo. En cualquier caso, los márgenes son muy elevados, lo que permite a Gaesa disponer de divisas para su funcionamiento", explica Jérôme Leleu, economista y especialista en Cuba.

El conglomerado no se limita al sector turístico. En 2010, absorbe a Cimex, una empresa estatal propietaria de supermercados y cientos de estaciones de servicio. A través de su filial Financimex, también gestiona las transferencias internacionales de dinero y los pagos realizados con tarjetas extranjeras. Además, es propietaria del Banco Financiero Internacional, una de las entidades bancarias más grandes del país. Según las estimaciones, Gaesa controlaría hoy entre el 40 % y el 70 % de la economía cubana. Un imperio valorado en 18 mil millones de dólares en 2025.

Endurecimiento de las sanciones

A la espera de una posible operación militar similar a la que condujo al derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, Washington ataca al ejército cubano en su bolsillo. El 7 de mayo, la administración Trump reforzó sus sanciones contra GAESA y su directora oficial, Ania Guillermina Lastres Morera. Marco Rubio las presentó como una medida destinada a "proteger la seguridad nacional de Estados Unidos" y a cortar el acceso del régimen cubano a los activos considerados ilícitos. El ICE anunció este viernes 22 de mayo la detención de su hermana, Adys Lastres Morera, en Miami. "Su presencia constituye una amenaza para Estados Unidos y perjudica los intereses de la política exterior estadounidense", justifica la policía de inmigración.

Es difícil evaluar hasta qué punto el conglomerado se ve afectado por estas sanciones, dado lo opaco que es el sistema. Pero el bloqueo energético ha reducido prácticamente a la nada un turismo que ya estaba en declive. Las remesas desde el extranjero también están en caída libre. En 2019, antes de la pandemia, el dinero enviado a la isla alcanzó los 3 716,71 millones de dólares, la cifra más alta jamás registrada, según un informe publicado el año pasado.

En 2024, apenas alcanzaron los 1.113,45 millones de dólares, lo que supone una caída del 43,43 % respecto a los 1 972,56 millones de dólares registrados el año anterior. Si bien la crisis actual perjudica inevitablemente a los negocios de Gaesa, la población cubana sigue siendo la principal víctima. Con una situación humanitaria que no deja de empeorar.

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