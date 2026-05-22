Con petardos y consignas llegó a La Paz la marcha de protesta de la Central Obrera Boliviana (COB), cuya exigencia para dialogar con el Gobierno es que se deje sin efecto la orden de detención de sus líderes.

“No va a cambiar nada mientras sigan los procesos”, aseguraba un manifestante a RFI.

La COB se muestra pesimista con los cambios anunciados por el presidente Rodrigo Paz Pereira en su gabinete ministerial y con la próxima creación del Consejo Económico y Social al que, según el dirigente del sector fabril Pablo Oxachoque, no serán convocados.

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“Está bien clarito, está llamando a sus allegados a un Consejo. Pero a nosotros no nos han convocado y no nos van a convocar”, sostiene.

En Bolivia hubo también marchas contrarias a la de la Central Obrera y protagonizadas por vecinos de las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, que se manifestaron en contra de los bloqueos.

En Tarija, una manifestante de la marcha cívica hacía un llamamiento con su megáfono: “Basta de bloqueos, basta de bloqueos.”

“Nosotros queremos trabajar. A este presidente no le pueden exigir que en 6 meses solucione todo. No estamos respaldando a una persona, estamos respaldando al Gobierno que nosotros hemos elegido democráticamente”, explicaba una ciudadana de Tarija.

Además de unirse a las marchas, la población civil ha comenzado a desactivar algunos bloqueos en la ciudad de El Alto, así como la policía en algunas carreteras.

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