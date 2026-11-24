RFI: El 16 de noviembre las imágenes de una quincena de miembros del pueblo awá, un pueblo indígena en aislamiento voluntario, saliendo de la selva amazónica dieron la vuelta al mundo. ¿Puede recordarnos qué es un pueblo en aislamiento?

Son pueblos que ya han tenido algún tipo de contacto y que han decidido apartarse, ya sea de sectores de su propio pueblo que mantienen contacto con el exterior o de formas de contacto más avanzadas y más violentas. Se repliegan en lo profundo de la selva para vivir en paz. "Aislamiento voluntario" significa que no quieren que nadie invada su territorio.

Desde hace muchísimo tiempo, los pueblos indígenas mantienen relaciones de intercambio. La mayoría está en contacto con la sociedad que los rodea. Los pueblos en aislamiento voluntario no quieren verse transformados por el contacto con Occidente.

RFI: ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrentan estos pueblos en aislamiento voluntario?

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La mayoría de estos pueblos ha atravesado momentos difíciles, especialmente epidemias propagadas por personas que han entrado en contacto con ellos. Como consecuencia, un número importante de pueblos desapareció, afectados por enfermedades que ya no son mortales para los occidentales, como el sarampión o la gripe, pero que para ellos resultan devastadoras.

Los awá también han sufrido la violencia de ciertos contactos, en particular con colonos que ingresan en su territorio. Entre las amenazas actuales figuran la deforestación, provocada por ganaderos que queman la selva para instalar sus rebaños, por madereros o por cazadores que entran sin pedir ningún tipo de autorización para acceder a sus tierras. Eso es precisamente lo que los lleva a aislarse y a decir: "Nosotros no queremos vivir en esas condiciones; preferimos nuestro modo de vida", es decir, vivir en armonía con la naturaleza.

RFI: En su opinión, ¿qué pudo haber motivado la salida del pueblo awá de la selva?

El primer contacto con los awá está documentado desde 1960, cuando Brasil, bajo la dictadura, comenzó a explotar intensamente la Amazonía. Se construyeron una carretera y una línea férrea en esta región de Maranhão donde se encuentra el territorio Arariboia, la tierra indígena de los guajajara, dentro de la cual está el territorio de los awá-guajá. Esta región ha sido deforestada en un 75 %, por lo que solo les queda un 25 % de su territorio. Por ello, podemos imaginar que en la selva ocupada por los awá-guajá se produjeron diversas actividades, que habrá que analizar con más detalle, y que empujaron a estas personas a abandonarla.

Si estos pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario dejan el entorno del que extraen toda su libertad de subsistencia, tanto alimentaria como material y seguramente también sanitaria, es porque ocurrió algo muy grave. También cabe la hipótesis de un contacto con un colono mestizo que haya realizado una incursión y dejado elementos portadores de microbios. Al parecer, quisieron buscar ayuda. También pudo haber colonos instalándose en la zona o incendios que los obligaran a marcharse. Sabemos que se trata de un pueblo poco numeroso. Es el conjunto de estos factores lo que hace temer por sus vidas.

RFI: En definitiva, ¿la presencia humana en sus alrededores es la principal amenaza para las poblaciones indígenas?

Por supuesto. La actividad capitalista se expande hacia zonas todavía no explotadas, generando nuevos frentes de colonización. Así se van destruyendo poco a poco los ecosistemas de los que se extraen los recursos que permiten vivir al mundo actual.

Es cierto que, gracias a las nuevas tecnologías, el conocimiento geográfico y geológico del planeta es hoy mayor que en siglos anteriores. Pero el conocimiento de las lenguas y de los pueblos que conforman la diversidad humana sigue siendo incompleto. Existen pueblos en aislamiento cuyas lenguas y formas de entender el mundo aún desconocemos, aunque sean cercanos a grupos de los que se separaron. Entre estos últimos pueden surgir personas capaces de actuar como mediadoras.

RFI: ¿Los pueblos indígenas en aislamiento afrontan hoy más riesgos que nunca debido a las actividades humanas?

Si adoptamos una perspectiva histórica y observamos lo ocurrido con los pueblos indígenas desde 1492 en América, y en cada etapa de la conquista colonial en Australia, Nueva Caledonia y otras regiones del mundo, sabemos que el contacto suele ir acompañado de la muerte de los pueblos indígenas. Algunos pueblos desaparecieron por completo, se cometieron genocidios, genocidios por acción y también por omisión. Por ejemplo, cuando se dejan mantas contaminadas con bacterias o con viruela, pueden morir gran cantidad de personas. Eso ocurrió en Columbia Británica entre los nuu-chah-nulth o los haida.

Cuando se destruye la selva, se arruinan las condiciones de existencia de quienes viven en simbiosis con ella. El riesgo de desaparición de los pueblos en aislamiento aumenta a medida que las empresas extractivas avanzan cada vez más en los bosques para la explotación forestal y minera, la extracción de oro, la ganadería o los monocultivos de soja y aceite de palma. Se deforesta enormemente en Indonesia, aquí para producir aceite de palma, allá para fabricar papel higiénico. Cada vez es la selva, un entorno muy rico y muy frágil, la que resulta dañada. Lo repito: la muerte de la selva significa la muerte de los pueblos indígenas y de las culturas que portan. Hoy los pueblos indígenas representan a 500 millones de personas en el mundo. Han resistido la invasión misionera, la colonización y el despojo de sus territorios.

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