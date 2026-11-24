La agencia de noticias Saba, propiedad de los reberldes hutíes de Yemen, informó de que un ataque saudita contra autobuses y camiones dejó 25 personas muertas o desaparecidas en el suroeste del país.

La agencia publicó que "el saldo de los ataques de los aviones enemigos sauditas contra autobuses y camiones en Wadi Mabaq, en la gobernación de Lahj, ha ascendido a 25 mártires o desaparecidos, y seis heridos", además de añadir que la presencia de aviones de combate sauditas en el espacio aéreo de la zona obstaculizaba las tareas de rescate.

Esos combatientes, respaldados por Irán y quienes controlan amplias zonas de Yemen, se enfrentan en esa zona a una coalición liderada por Arabia Saudita que apoya al gobierno yemení reconocido internacionalmente.

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Este ataque llega un día después de otro bombardeo, en este caso en la vecina provincia de Hodeida, en la costa, que mató a 17 personas según las autoriades hutíes.

Yemen supera ya la década de guerra civil, quedó y se vio arrastrado al conflicto entre Estados Unidos e Irán en julio, cuando se rompió la tregua entre los hutíes y el gobierno respaldado por Riad.

Desde entonces, los combates han dejado más de 1.600 muertos y más de 300.000 desplazados en el que es el país país más pobre de la Península Arábiga, según las Naciones Unidas

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