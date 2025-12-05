Por Ivonne Sánchez

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT por sus siglas en inglés), y que abarca 55 países pesqueros del mundo, logró acordar en su última reunión celebrada en Sevilla, España una serie de medidas para protegir a los tiburones peregrinos y blancos. Así también se acordó reducir las cuotas del tiburón mako (marrajo) y mejorar el cumplimiento de las normas.

Sin embargo, por decimoséptimo año consecutivo, fracasaron los intentos de disminuir la práctica pesquera del cercenamiento de aletas de tiburón, o shark finning.

Alex Bartolí es consultor en pesquerías y biología de tiburones, él nos habla sobre lo que se logró -y no se logró- en esta última reunión del ICCAT.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Leer también

Leer tambiénIrène Gueule Tordue: una familia de cachalotes muy estudiada en la Isla Mauricio

Océano: una película con David Attenborough para hablar "del lugar más importante del planeta"

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más