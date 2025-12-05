Por Ivonne Sánchez
La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT por sus siglas en inglés), y que abarca 55 países pesqueros del mundo, logró acordar en su última reunión celebrada en Sevilla, España una serie de medidas para protegir a los tiburones peregrinos y blancos. Así también se acordó reducir las cuotas del tiburón mako (marrajo) y mejorar el cumplimiento de las normas.
Sin embargo, por decimoséptimo año consecutivo, fracasaron los intentos de disminuir la práctica pesquera del cercenamiento de aletas de tiburón, o shark finning.
Alex Bartolí es consultor en pesquerías y biología de tiburones, él nos habla sobre lo que se logró -y no se logró- en esta última reunión del ICCAT.
