La polémica se originó en la cuenta de Instagram del podcast “Les adultes de demain” (Los adultos del mañana), dedicado a la infancia, que señaló en una comunicación de la SNCF la exclusión de los niños de la clase “Optimum Plus”, lanzada el 8 de enero.

“Para garantizar el máximo confort a bordo del espacio dedicado, no se admiten niños”, escribe SNCF Voyageurs en una captura de pantalla publicada por la cuenta de Instagram.

En respuesta a esta publicación, la SNCF aseguró que “todos los niños son bienvenidos a bordo de sus trenes”, pero que la clase “Optimum Plus” estaba pensada “para las expectativas específicas de nuestros clientes profesionales”.

“El paquete para niños pequeños y el billete para niños no se ofrecen en este espacio, lo cual no es ninguna novedad, ya que así era desde hacía años en nuestra anterior oferta Business Première”, argumenta la compañía ferroviaria.

Sin embargo, el miércoles por la tarde se modificó la página web dedicada a esta oferta, precisando que el espacio tranquilo era “accesible a partir de los 12 años” y que “los más pequeños eran, por supuesto, bienvenidos en el resto del tren”.

“Estas plazas Optimum solo representan el 8 % de las plazas que se ofrecen en nuestros trenes de lunes a viernes. Esto significa que el 92 % de las demás plazas están disponibles para todos y el 100 % los fines de semana”, subrayó Gaëlle Babault, directora de ofertas de TGV Inoui, en un video publicado en las redes sociales del grupo.

“Llevamos años sufriendo cierta presión para prohibir el acceso de los niños a determinados espacios de nuestros trenes, algo a lo que siempre nos hemos negado”, afirmó.

“Una sociedad que acoge bien a sus niños es una sociedad que va bien. El tren debe ser un reflejo de ello. Si ofrecemos una oferta ‘óptima’, pensemos también en las familias”, respondió la alta comisionada para la Infancia, Sarah El Haïry, que solicitó reunirse con Jean Castex, director de la SNCF, para tratar este tema.

La cuestión del lugar que ocupan los niños en la sociedad lleva varios años suscitando el debate público en Francia, donde la Federación Francesa de Empresas de Guarderías interpelan regularmente a los parlamentarios para que creen “un derecho de los niños a hacer ruido”.

(Con AFP)

