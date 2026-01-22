Con AFP

Todo empezó cuando Quito anunció el miércoles un gravamen de 30% a las importaciones desde Colombia -excluyendo la electricidad, de la que Ecuador es deficitario, y el servicio de logística de hidrocarburos-, por considerar que su vecino no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

En reciprocidad, el Gobierno colombiano anunció este jueves la imposición de un gravamen del 30% a una veintena de productos de Ecuador aún sin definir, y le suspendió las ventas de electricidad.

Como consecuencia, Ecuador anunció a su vez nuevas tarifas al transporte de petróleo de Colombia por uno de sus oleoductos.

Los aranceles a productos ecuatorianos, "una acción correctiva"

La reacción colombiana a los aranceles impuestos por Ecuador es una "respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral" del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, indicó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El arancel ecuatoriano entrará en vigor en febrero y la respuesta colombiana será "proporcional, transitoria y revisable", precisó la cartera.

"Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional", añadió.

Electricidad y petróleo

De su lado, el Ministerio de Minas y Energía expidió una resolución para suspender las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre ambos países "como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética" de Colombia.

Según la cartera, la decisión se fundamenta en análisis técnicos que "evidencian una mayor presión sobre el sistema eléctrico" colombiano en momentos de "variabilidad climática". "Las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional", añadió en un boletín.

La respuesta de Ecuador no tardó: "La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad", informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, en X. Agregó que "Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética".

Ecuador exporta crudo e importa combustibles. El OCP, del que el Estado ecuatoriano es accionista mayoritario, tiene capacidad para 450.000 barriles por día (bd). Para transportar el crudo extraído en la Amazonía hasta el Pacífico, Ecuador también dispone de otro oleoducto con capacidad para 360.000 bd.

Colombia y Ecuador comparten una línea fronteriza de 600 kilómetros que se extiende desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, armas y minería ilegal. En orillas políticas opuestas, pero socios comerciales importantes en la región, los mandatarios Daniel Noboa y Gustavo Petro chocan con frecuencia.

