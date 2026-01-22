Por Ivonne Sánchez

Uchuva, uvilla, aguaymanto, capulí, golden berry, mullaka, topotopo, los nombres para designar esta planta son numerosos, en función del país.

Esta baya de color amarillo fuerte tirando a naranja, envuelta en una delgada cáscara llamada cáliz, es el objeto de estudio de un equipo de investigadores de la Universidad de Chile.

Los experimentos se llevaron a cabo en el Laboratorio de Micronutrientes del INTA, Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Rica en antioxidantes, vitaminas y minerales, la Physalis peruviana tiene un sabor agridulce que la caracteriza. Los investigadores quisieron estudiar sus propiedades antiinflamatorias y su potencial en el tratamiento de enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Una novedad de este estudio fue su enfoque, ya que en lugar de trabajar solo con los compuestos aislados del fruto, el equipo preparó un extracto obtenido mediante una digestión in vitro con el fin de aproximarse a lo que ocurriría tras el consumo real del fruto.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Journal of the American Nutrition Association.

Entrevistados: Miguel Arredondo, profesor titular de la Universidad de Chile, y director de la escuela de posgrado del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile y la nutricionista Daniela Moya, primera autora del estudio.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más