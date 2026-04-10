El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el jueves a su embajadora en Ecuador regresar "de inmediato" al país, en medio del agravamiento de la crisis diplomática bilateral luego de que Quito elevara al 100% los aranceles a su vecino.

Los dos países suramericanos sostienen desde hace meses una guerra comercial iniciada por Ecuador, al alegar que ha tenido que elevar su gasto en defensa pues Bogotá no hace lo suficiente para proteger la frontera común.

Los aranceles han afectado sus relaciones bilaterales, el comercio y la cooperación energética.

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El último episodio en el deterioro diplomático se da después de que Petro pidiera la liberación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción, a quien califica como un "preso político".

El nuevo alza de aranceles hasta el 100% se da ante "la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia", señaló el jueves, más temprano, el Ministerio de Producción ecuatoriano en un comunicado.

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Petro respondió a los señalamientos la noche del jueves en la red social X, y aseguró ser el presidente "que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo".

El mandatario ordenó a su embajadora María Antonia Velasco regresar "de inmediato" al país, y convocó a sus ministros a una reunión en "un punto de la frontera" binacional.

"Monstruosidad"

Su homólogo ecuatoriano dijo más temprano que "no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo".

Petro calificó el alza de las tarifas como "una monstruosidad" y planteó la posibilidad de que Colombia se retire de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), bloque de integración que incluye a Perú, Bolivia y Ecuador.

También pidió a su diplomacia gestionar la adhesión plena al Mercosur, del cual su país es Estado asociado.

A cuatro meses de terminar su gobierno, Petro, impedido de reelegirse por ley, busca mantener a la izquierda oficialista en el poder, que parte como favorita para las elecciones generales de mayo según encuestas.

Su Cancillería sostiene que las tarifas impuestas por Quito violan un tratado de cooperación económica de 1969 conocido como el Acuerdo de Cartagena, firmado por miembros de la CAN, que media desde marzo en negociaciones entre ambos países.

La jefa de la diplomacia ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, dijo a periodistas que dichas conversaciones hoy están suspendidas.

Ecuador alega que el impuesto es necesario porque debe invertir alrededor de 400 millones de dólares adicionales para cuidar la frontera común de unos 600 kilómetros.

En la zona operan grupos dedicados al tráfico de drogas, armas y personas y a la minería ilegal.

"Decisión improvisada"

Desde el inicio de la guerra comercial, Colombia ha respondido recíprocamente con aranceles a las importaciones ecuatorianas y suspendió la venta de energía a Ecuador, que en 2024 sufrió apagones de hasta 14 horas diarias y tuvo que importar electricidad del vecino país.

El nuevo alza de Noboa "cierra definitivamente cualquier posibilidad de comercio entre Colombia y Ecuador", dijo en una declaración en video el colombiano Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior.

Es "una decisión unilateral, improvisada, desatinada", dijo a la AFP Pablo Cerón, que preside una asociación de transportistas de carga en la provincia limítrofe ecuatoriana de Carchi.

La crisis escaló cuando el lunes Petro volvió a llamar "preso político" a Glas, a quien le otorgó la nacionalidad colombiana.

Glas fue entre 2013 y 2017 vicepresidente en el gobierno del entonces mandatario izquierdista Rafael Correa, uno de los mayores opositores de Noboa.

El exfuncionario enfrenta varias condenas por cohecho, peculado y asociación ilícita, y desde noviembre está recluido en una cárcel de megaseguridad inaugurada por Noboa en la provincia costera de Santa (suroeste).

En 2024, el gobierno de Noboa detuvo a Glas en un asalto con equipos tácticos a la embajada de México en Quito, que le había otorgado asilo político. El episodio ocasionó la ruptura de relaciones entre México y Ecuador.

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