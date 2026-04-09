Los cineastas españoles Pedro Almodóvar, con "Amarga Navidad", Rodrigo Sorogoyen con "El ser querido" y el dúo formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo con "La bola negra", competirán por la Palma de Oro en el próximo Festival de Cannes, anunciaron este jueves los organizadores.

En total, 21 filmes están en liza, entre ellos "Historias paralelas" del iraní Asghar Farhadi, "Sheep in the Box" del japonés Hirokazu Kore-eda (ya con una Palma de Oro en 2018) y "Minotauro" del ruso Andrey Zvyagintsev.

La presencia de tres cintas españolas compitiendo por el máximo galardón es un hecho histórico que no ocurría en el mayor festival de cine del mundo desde hacía décadas.

El caso de Almodóvar es especial porque su película, “Amarga navidad” ya fue estrenada en España. Pero eso poco importó: el maestro manchego es un “habitué”, querido y admirado en la Croisette y los responsables del festival lo incluyeron en la selecta lista de los que concurrirán por la Palma de oro. Se trata de su séptima competencia en Cannes aunque Almodóvar nunca ha ganado la Palma de Oro.

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Por su parte, el multipremiado Rodrigo Sorogoyen, quien impactó en 2022 con su drama "As bestas" estará en liza por el máximo galardón de Cannes, con una cinta que lleva por nombre "El ser querido", y por protagonista, nada más y nada menos que a Javier Bardem. Su esposa, Penélope Cruz también subirá la alfombra roja con "La bola negra" película de binomio que llaman “Los Javis”, Javier Calvo y Javier Ambrossi, también en competencia por primera vez.

Esto muestra que existe "un cierto movimiento en el cine español", recordó Thierry Frémaux, el delegado general de la muestra, en la presentación de la selección. "Este país sigue produciendo artistas formidables".

El rumano Cristian Mungiu (Palma de oro en 2007 por “4 meses, 3 semanas, 2 días”) regresará a la alfombra roja con “Fjord”, mientras que el polaco Pawel Pawlikowski probará suerte con “1949”.

En la categoría “Una cierta mirada”, se anunciaron cintas de Chile y de Costa Rica. "El deshielo" de la actriz y ahora talentosa directora chilena Manuela Martelli, y "Siempre soy tu animal materno" de la costarricense Valentina Maurel. Maradona estará presente en Cannes Première con una cinta llamada "El partido" que hace referencia a la final histórica del Mundial México 86, entre Argentina e Inglaterra.

Otra sorpresa ya anunciada en días pasados: el regreso de John Travolta a Cannes, no como actor. Será siempre recordado por su papel en “Pulp Fiction” de Quentin Tarantino, cinta que ganó la Palma de oro en 1994. A sus 72 años Travolta irá en Cannes a presentar su primera película como director "Vuelo nocturno a Los Ángeles", proyectada fuera también en Cannes Première

La 79ª edición del festival se celebrará del 12 al 23 de mayo, con un jurado presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook.

Con AFP

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