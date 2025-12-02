Con agencias

"Tienen 103 días para que salgan voluntariamente" del país, declaró la semana pasada José Antonio Kast, hablando de los inmigrantes irregulares. El ultraderechista es favorito en las encuestas para el balotaje del 14 de diciembre en Chile, en el que se medirá con la izquierdista Jeannette Jara.

"Flujo de egresos normal"

Como consecuencia, el presidente peruano José Jerí convocó de urgencia el pasado viernes a un Consejo de Ministros, y declaró a la región Tacna en estado de emergencia por 60 días. El Gobierno envió además un significativo contingente de militares para resguardar la frontera con Arica, en previsión de una oleada de migrantes indocumentados.

Este domingo, la AFP constató que decenas de migrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, que intentaban salir de Chile por miedo a ser expulsados se dispersaron por la frontera desértica de Arica, ante la negativa de Perú de permitirles el paso.

Sin embargo, el ministro de Seguridad chileno, Luis Cordero, ha dicho que se está registrando "un flujo de egresos normal" y que el problema principal se ha debido a "algunas exigencias" que se han puesto desde Perú.

Comité binacional

Ante la decisión de Lima, ambos países acordaron conformar un Comité Binacional de Cooperación Migratoria para abordar la situación. Este lunes, acordaron "mejorar" la gestión migratoria y el control policial fronterizo, tras la primera reunión del comité, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, y su homólogo peruano, Hugo de Zela.

"Se resolvió establecer metodologías de verificación migratoria para abordar los casos de personas en situación de migración irregular, junto con garantizar la apertura y operación de los pasos fronterizos y los servicios migratorios en general", señaló la Cancillería chilena en un comunicado.

Las autoridades de ambos países también acordaron "avanzar en la implementación de patrullajes conjuntos" y en el "intercambio de información existente" para fortalecer "la capacidad de respuesta operativa" y la coordinación entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y la Policía Nacional del Perú (PNP). El Comité Binacional de Cooperación Migratoria volverá a reunirse el próximo 19 de diciembre.

