Venezuela fue el tema central de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional convocada por Donald Trump el 1 de diciembre, en medio del aumento de las tensiones entre Washington y Caracas. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, su portavoz Karoline Leavitt no respondió directamente a la pregunta de si el presidente estadounidense había tomado una decisión definitiva sobre una posible intervención estadounidense, afirmando que “sin duda no entraría en detalles sobre la reunión”.

Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que no se dejaría intimidar. El lunes, durante una manifestación que reunió a miles de sus seguidores en Caracas, afirmó que “no queremos la paz de los esclavos”.

El Consejo de Seguridad Nacional se reúne dos días después de que Donald Trump decretara que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse “totalmente cerrado”. Antes de eso, el presidente estadounidense había declarado que Estados Unidos iba a empezar “muy pronto” a perseguir a los “narcotraficantes venezolanos” en operaciones “en tierra”, y no solo en el mar.

En Venezuela, la mayoría de las aerolíneas internacionales dejaron de operar hace ya varios días, según informa la corresponsal en Caracas de RFI, Alice Campaignolle. Las autoridades venezolanas les han retirado las licencias tras la cancelación de varias rutas por motivos de seguridad, alegados por la aviación estadounidense. El aeropuerto internacional de Maiquetía, que da servicio a la capital, Caracas, está ahora casi vacío.

El aeropuerto de Maiquetía lleva una semana funcionando a medio gas. Apenas hay unos pocos vuelos al día y los pasajeros solo tienen una cosa que decir: “La incertidumbre de volar” “no sabemos si los vuelos llegan o no llegan, si se demoran”.

Sin embargo, algunas compañías siguen operando en el país. En concreto, hay conexiones con Panamá y la vecina Colombia, de las que se beneficia, por ejemplo, este turista francés. “Voy a coger el último vuelo del día a Colombia. Me parece una suerte, porque hice la reserva hace ya tres semanas, sin saber que la situación empeoraría de esta manera”.

Pero no todos tienen esa suerte. Dalila ha venido al aeropuerto para buscar una solución e intentar volver a su casa, en España. “Me cancelaron con Iberia y ahora hay que comprar un vuelo hacia Bogotá, y de Bogotá me envía Iberia allá. El vuelo cuesta 540 dólares”.

La advertencia del presidente estadounidense hace unos días de que quería “cerrar el espacio aéreo venezolano” aumenta aún más la presión en el país.

