La cancillería peruana informó que rompió este lunes relaciones diplomáticas a raíz del asilo otorgado por México a la ex jefa de gabinete, Betssy Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 del expresidente Pedro Castillo.

Con Carlos Noriega, corresponsal de RFI en Lima

"Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú", afirmó el lunes el canciller Hugo de Zela en conferencia de prensa.

"Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México", agregó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México es el último capítulo de una relación agrietada desde hace tres años.

El gobierno mexicano respondió que el asilo a Chávez está respaldado por el derecho internacional. Lamentó la decisión peruana de romper relaciones, que calificó como “excesiva y desproporcionada”.

Chávez estaba siendo juzgada junto al encarcelado expresidente Pedro Castillo y otros dos exministros por el frustrado intento de Castillo de cerrar el Congreso en diciembre de 2022.

Primera ministra en ese momento, Chávez estuvo más de dos años en prisión preventiva por esta causa, hasta ser liberada en septiembre pasado. Denunció maltratos en prisión.

Años de tensiones

Desde hace casi tres años ambos países tenían relaciones solamente a nivel de encargados de negocios, ahora han quedado reducidas a las oficinas consulares.

El distanciamiento se inició cuando en diciembre de 2022 el entonces presidente mexicano López Obrador respaldó al presidente Castillo luego que fue destituido y encarcelado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido la misma línea.

México mantiene una histórica tradición de acoger a personas que denuncian persecución política. En años recientes lo concedió a figuras como el expresidente boliviano Evo Morales y el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

Las relaciones entre Perú y México comenzaron a deteriorarse tras la destitución de Castillo en diciembre de 2022, cuando el entonces gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador otorgó asilo a la esposa e hijos del expresidente peruano.

Desde entonces el gobierno mexicano no reconoce a ninguna autoridad peruana. A raíz de ello ambos países retiraron a sus embajadores.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más