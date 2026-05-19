Tras el minucioso recuento de votos en la primera vuelta, Perú afronta la recta final de sus elecciones generales con dos candidatos con puntos de vista ideológicos muy diferentes.
“Dos partidos caudillistas”
Se puede pensar que el enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez dará lugar a una contienda que dirija al país en direcciones muy opuestas, pero también existe una similitud bien marcada, según el afamado escritor y analista político Mirko Lauer.
“Cualquiera de los dos resultados se va a parecer mucho al otro resultado, porque no estamos realmente ante un izquierdista chocando contra una derechista. Lo que estamos es ante dos partidos caudillistas tratando de llegar al poder, pero nada más. Basta mirar los planes de gobierno de las dos agrupaciones para darse cuenta que de ahí no sale mucho”, explica Lauer.
¿Podría ganar Sánchez?
Después de cuatro semanas de incertidumbre hay un factor que se antoja determinante: el modo in extremis de conseguir el balotaje suficiente para entrar en la segunda vuelta, ¿en que beneficiaría o perjudicaría a Sánchez a la hora de afrontar a Fujimori?
“Yo creo que podría beneficiar un poquito a Sánchez, porque, por último, Sánchez es una especie de candidato de la revancha, que ha obtenido una buena parte de sus votos de los resentidos por lo que sienten que le ha sucedido a Pedro Castillo. Y entonces, de alguna manera, el dificultoso recuento se parece un poco a eso y podría ganarle algunos votantes”, estima Lauer.
Pero, matiza el analista, “hay un dato importante aquí que es un dato de tipo, vamos a llamarlo ideológico. Nadie que ha votado por Rafael López Aliaga va a votar por Roberto Sánchez, ni de bromas. Y yo creo que nadie que ha votado por el señor Jorge Nieto tampoco va a votar por Roberto Sánchez. Esas son barreras ideológicas muy fuertes que yo creo que le van a impedir a Sánchez ganar”.
Jorge Nieto, un hombre clave
Para Lauer, el árbitro de la contienda electoral tiene un nombre propio: Jorge Nieto. “Jorge Nieto es un político de centro que ha logrado en un Senado muy poderoso con 30 personas, seis o siete senadores. Podría ser el hombre clave, definitivamente. Tanto si hace alianzas estables con Keiko Fujimori, como si hace alianzas esporádicas para temas puntuales”, subraya.
Proclamados los resultados de las elecciones del 12 de abril, los peruanos están llamados a las urnas para la segunda vuelta presidencial el domingo 7 de junio.
