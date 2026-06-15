Con el 98,30 % de las actas escrutadas, Fujimori reúne el 50,010 % de los votos frente al 49,990 % de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web. Impulsada por sufragios de peruanos en Estados Unidos y Japón, Fujimori, de 51 años, aventaja por unos 3.500 votos a Sánchez, de 57, con más de 18 millones de votos contabilizados.

El viernes, Roberto Sánchez propuso a Fujimori solicitar de manera conjunta un recuento total de los votos, lo que fue rechazado por el entorno de la candidata de derecha, hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

"La tendencia electoral se inclina hacia Fujimori", dijo a RFI Ricardo Alva, periodista de Radio Nacional del Perú. "Las tendencias de las que hablan los expertos en estadísticas señalan que todo apunta a que, cuando falte aproximadamente un pequeño porcentaje del conteo de votos, sea la candidata del partido derechista Fuerza Popular quien asuma el poder. Están solamente por contabilizarse actas que pertenecen en su mayoría a Lima, la capital. Pero sabemos que Lima es un bolsón importante para Keiko Fujimori", agrega.

El padre de Keiko, Alberto Fujimori, gobernó el país con mano de hierro en la década de 1990 antes de ser condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

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Alva estima que este estrecho margen ilustra la crisis política que atraviesa Perú desde hace varios años. "La clase política peruana está muy deteriorada. El hecho de que hayamos tenido ocho presidentes en diez años demuestra claramente que el nivel de los políticos no ha sido el mejor. Estamos atravesando la peor crisis porque a la crisis política se le suma el alto grado de corrupción en el que han estado y están involucrados numerosos partidos políticos, incluso llegando ahora también a formar parte de las economías ilegales, como la minería ilegal. Ese es otro de los problemas, sumado al del crimen organizado que enfrenta el Perú y frente a los cuales el Congreso ha mirado un poco de reojo: no lo ha enfrentado de frente, sino que se han tomado medidas más contundentes para penalizar, para hacer más graves las penas. Pero no se ha trabajado directamente con acciones para combatir flagelos como el crimen organizado, el sicariato, la minería ilegal y la seguridad alimentaria, entre otros".

El escrutinio está en su fase final, con el examen de actas de votación impugnadas y de los recursos presentados ante las jurisdicciones electorales. Según el presidente de la autoridad electoral, el resultado definitivo podría conocerse en aproximadamente dos semanas, debido al tiempo requerido para revisar los recursos.

Otro aspecto de la crisis es la polarización del país, explica la periodista Adriana León, directora del área Libertades del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

País polarizado pero no como en Colombia

"La diferencia es realmente muy estrecha, es casi un empate técnico. El resultado es un escenario muy complicado. Es polarizante, extremadamente polarizado. Pero no es un nivel de polarización como en Colombia, por ejemplo, donde hay dos candidatos de extremos cuyos votos suman más del 80 %. En cambio, acá en Perú tienes a dos candidatos que no llegan ni al 30 %. Esto pone de relieve el problema de la poca representatividad, lo cual le suma más gravedad e intensidad al escenario político que venimos viviendo desde hace diez años", señala.

Sesenta jurados electorales especiales deben dirimir, en primera instancia, la validez de miles de votos impugnados por los delegados de los partidos de cada candidato, Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Consultada sobre un eventual gobierno de Fujimori, León considera que podría derivar en una deriva autoritaria y cita como ejemplo reciente la sanción a un juez.

"En Perú acaban de sancionar a un juez, Richard Concepción Carhuancho, que fue el juez que la metió presa a Keiko, que luego fue liberada. Hoy lo han amonestado y lo han destituido permanentemente por haber sido filmado en un concierto y por haber cantado una canción en sus ratos libres. Fujimori tiene mucho poder, tiene el control de la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Congreso, y ahora va a tener el Legislativo, va a tener la Presidencia. Entonces realmente tiene un control muy amplio. Tiene la Policía, las Fuerzas Armadas y también un sector de los medios", concluye.

El escrutinio ha ingresado a su fase final con la revisión de actas de votación observadas o impugnadas, un procedimiento que puede demorar varios días. Si bien forma parte del proceso habitual, en esta ocasión ha cobrado especial relevancia debido a la ajustada diferencia en el resultado.

El proceso se inscribe dentro del estándar peruano. El resultado final del balotaje de 2021 entre el izquierdista Pedro Castillo y Keiko Fujimori se conoció seis semanas después de la votación: Castillo obtuvo el 50,12 % frente al 49,87 % de Fujimori.

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación. El vencedor sustituirá al presidente interino José María Balcázar y se convertirá en el noveno mandatario del país en una década.

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