Con AFP

El Niño es un evento climático que eleva las temperaturas de la superficie del Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones en el planeta. Según científicos de la ONU, este podría ser el más intenso jamás registrado.

"Salgan de ahí en este momento"

La presidenta peruana Keiko Fujimori, en el poder desde fines de julio, lo calificó de "megaNiño" y dijo que su intensidad ya supera los fenómenos de 1982 y 1998. "Estamos tarde frente a la llegada inminente de este (…) 'megaNiño', que nunca antes en la historia ha llegado (…) tan fuerte como el que vamos a enfrentar", sostuvo ante la prensa.

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"Va a ser realmente dramático para nuestro país", afirmó Fujimori junto a algunos de sus ministros. "A las familias que viven en las zonas vulnerables, en las quebradas o en las zonas de mayor riesgo: por favor, salgan de ahí en este momento", agregó la mandataria.

Más de 9,3 millones de peruanos se encuentran expuestos a un nivel de riesgo muy alto por inundaciones y deslizamientos asociados a El Niño, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Varias medidas previstas

Fujimori anunció que el gobierno instaló geomallas en una peligrosa quebrada de una parte alta de Lima, con el fin de retener 300 toneladas de piedras y escombros ante un eventual alud, y que hará lo mismo en otros lugares.

También se ha dispuesto de hospitales de campaña en las regiones de la costa norte de Perú, donde el fenómeno golpea más fuerte, agregó la presidenta. El Gobierno prevé además aumentar un fondo de contingencias de 232 millones de dólares a 2.900 millones para enfrentar la emergencia, entre otras medidas.

"La infraestructura podrá caerse y eso se va a reparar (…), pero lo que tenemos que cuidar y priorizar son las vidas humanas", agregó la presidenta. Perú ya declaró el estado de emergencia en unos 800 municipios, principalmente costeros, ante el peligro inminente por las intensas lluvias de El Niño.

En 2023 el fenómeno causó inundaciones y deslizamientos que dejaron 99 muertos.

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