La empresa Ferrocarril Transandino, concesionaria de la vía férrea, indicó que un tren procedente de Machu Picchu chocó con otro tren que se dirigía allí a primera hora de la tarde, cerca de Qoriwayrachina, también un yacimiento arqueológico. El accidente se produjo a las 13:20 hora local.

Uno de los conductores perdió la vida, mientras que unos 40 pasajeros, cuya nacionalidad se desconoce, necesitaron atención médica.

Tras el accidente se suspendió el servicio ferroviario en la línea que conecta Machu Picchu con la cercana ciudad de Cuzco. Mientras tanto se investigan las causas de la colisión.

Sitio turístico

Inscrito en el Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1983, Machu Picchu recibe en promedio a 4.500 visitantes al día, muchos de ellos extranjeros, según cifras oficiales.

El número de personas que lo visitan ha aumentado en aproximadamente un 25 % durante la última década, pero el turismo en la zona también se ha visto afectado por la agitación política y las disputas sobre cómo se gestiona el sitio, con manifestantes que en ocasiones bloquean la vía férrea que conduce al antiguo emplazamiento.

También se puede llegar a Machu Picchu a pie, con una ruta de senderismo desde la pequeña localidad de Ollantaytambo. La ruta dura aproximadamente cuatro días.

Con AFP

