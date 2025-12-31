El monumento, que celebraba más de 150 años de presencia china en Panamá, se encontraba a un centenar de metros de la entrada del Canal, frente al puente de las Américas, que conecta el norte y el sur del continente.

"China deplora la demolición forzosa por parte de las autoridades locales competentes en Panamá de un monumento a las contribuciones chinas al Canal de Panamá", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de China en un comunicado publicado en X.

Euclides Tapia, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, critica la forma en que se llevó a cabo la demolición del monumento, pero considera que su ubicación es problemática, al igual que lo fueron en 2018 los planes chinos de construir una embajada en la entrada del Canal.

"No se podía permitir la construcción de una instalación en las riberas del Canal de Panamá por parte de China, porque daba la impresión a los barcos, a los tripulantes y a los pasajeros que entraban al Canal de Panamá de que este había sido construido por los chinos. Ese argumento finalmente se impuso y, en su momento, obligó al gobierno del señor Juan Carlos Varela, presidente de la República de Panamá [entre 2014 y 2019], a desistir de las intenciones del gobierno chino de establecer su embajada allí".

Amenazas al Tratado de Neutralidad

El gobierno de China sostiene que el monumento es un testimonio de la "tradicional amistad" entre ambos países. Cabe recordar que en Panamá, un país de 4,5 millones de habitantes, al menos 300.000 personas forman parte de la comunidad chino-panameña. Para el profesor Tapia, la demolición del monumento y la reacción oficial de Pekín revelan las crecientes tensiones geopolíticas en torno al Canal, lo que pone en riesgo el Tratado de Neutralidad del Canal, vigente desde 1979.

"Ese tratado ha sido objeto hasta el momento de amenazas serias por parte del gobierno de Donald Trump, que ha reivindicado el control del Canal de Panamá con argumentos fatuos, como que el Canal está controlado por los chinos. Eso es una falsedad total. [Estados Unidos] amenaza incluso con usar la fuerza. Eso constituye, evidentemente, una franca violación de lo pactado entre Panamá y Estados Unidos en el Tratado de Neutralidad".

En abril, el gobierno panameño concluyó un acuerdo con la administración Trump para el despliegue de tropas estadounidenses en los alrededores del Canal, aunque continúa negándose al establecimiento de bases militares.

"Desgraciadamente, esa es otra violación flagrante del Tratado de Neutralidad que consintió Panamá. En el artículo 5.º del tratado se establece taxativamente que solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas, sitios de defensa e instalaciones militares — e insisto en la palabra ‘militares’— en la República de Panamá", concluye.

La administración Trump también ha promovido la adquisición, por parte de la empresa estadounidense BlackRock, de los puertos situados en las inmediaciones del Canal, actualmente en manos de una compañía de Hong Kong. El acuerdo se encuentra estancado debido a la oposición de Pekín, que busca formar un conglomerado de distintas empresas, según informa The Wall Street Journal. Un nuevo episodio en la competencia geopolítica por el control del Canal.

