La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha apresurado a tranquilizar al mundo asegurando que el brote no es comparable a la pandemia del covid-19.

"Se ha reevaluado el riesgo para la salud pública a la luz de la información más reciente disponible, y el riesgo global sigue siendo bajo", anunció la OMS en un boletín publicado unas horas antes de la llegada del barco a Róterdam.

La OMS añadió que "aunque pueden seguir apareciendo otros casos entre los pasajeros y miembros de la tripulación", el riesgo de transmisión "debería reducirse tras el desembarco y la aplicación de medidas de control".

Este virus tiene un periodo de incubación de varias semanas, por lo que todavía pueden emerger más casos.

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Aislamiento y repatriación

Más de 120 pasajeros y tripulantes fueron evacuados del barco hacia sus países de origen o hacia Países Bajos, que asumió una responsabilidad especial, ya que el navío tiene pabellón neerlandés.

Dos personas – un neerlandés y un británico – fueron evacuados de emergencia a Países Bajos donde fueron hospitalizados.

Ambos se encuentran estables y el ciudadano británico está en condiciones de ser repatriado en aislamiento, indicaron las autoridades neerlandesas.

Todos los demás evacuados del barco a los Países Bajos han dado negativo a la prueba al virus. Algunos siguen allí en cuarentena, otros ya volaron hacia sus países.

Todas las personas a bordo son asintomáticas, según Oceanwide Expeditions, y están siendo monitoreados de cerca por los dos miembros del personal médico a bordo.

Tras atracar, el barco será sometido a un exhaustivo procedimiento de limpieza y desinfección, afirmó el operador.

El crucero salió de la Patagonia argentina, pasó por algunas islas remotas del sur del Atlántico y luego emprendió rumbo norte para llegar a Cabo Verde, en las costas de África.

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