Desde febrero, se han abierto dos investigaciones en Francia sobre el caso Epstein: una sobre la violencia sexual y otra sobre el aspecto financiero. El delincuente sexual, que vivió en París durante muchos años, tenía reclutadores que identificaban presas potenciales. Eran a menudo modelos, a quienes se ilusionaba con futuros contratos.

Cuando escucha el nombre de Jeffrey Epstein en la radio en 2019, Juliette está en un estado de "shock". Y con razón, se cruzó con este hombre, hoy reconocido como un delincuente sexual, cuando ella era modelo hace más de veinte años.

De esa época, Juliette conservó casi todo: su book, sus intercambios de correo electrónico o incluso su libreta de direcciones, donde están inscritos a mano los contactos de Jeffrey Epstein, o incluso de Daniel Siad, reclutador de modelos. Mucho más tarde se enteró de que este hombre es sospechoso por el FBI de haber sido "reclutador" de mujeres jóvenes en nombre del delincuente sexual. Y es este mismo hombre el que se acercó a ella en la calle en París en 2004 entre dos castings, viendo que es modelo, para proponerle oportunidades de trabajo en Nueva York.

En aquel momento, Juliette se consideraba al final de su carrera. Entonces, después de consultar a su agencia de la época, que le aseguró que este David Siad era alguien reconocido y confiable, ella aceptó. Recibió inmediatamente un billete para Nueva York y, como instrucción de solicitar una visa turística: “Me dan la dirección de un apartamento en Nueva York, no sabía si estaba vinculado a una agencia o no, no me habían dado ninguna información, ni proceso, qué agencia iba a ver, cuál era el horario. No he tratado de entender demasiado, parto del supuesto de que estoy en un proceso profesional, por lo que si no se me da información, es ciertamente porque no hay necesidad de hacer preguntas”.

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Juliette se encuentra brevemente por primera vez con Jeffrey Epstein, que no tiene tiempo para recibirla, toma su pasaporte y le da una cita al día siguiente. Mientras tanto, por teléfono, su madre, ya muy desconfiada, se preocupaba por una red de tráfico sexual, le dijo que fuese a recoger su pasaporte y que se vaya.

"Te lo advierto, no haré nada"

Explica que no tiene opción, y que como no ha pasado nada, ninguna situación le ha hecho pensar que podría haber un peligro: “Tenía un objetivo, era ir a las agencias y conseguir un contrato”.

Al día siguiente, Jeffrey Epstein la recibió, intentó ponerla a gusto, le hizo visitar los lugares. Le mostró un gimnasio, y Juliette observó que no se parecía a un edificio de una agencia de modelos: fotos en primer plano de partes íntimas de mujeres cubren algunas paredes: “Lo miro con mucha curiosidad y me pregunto qué es esta fascinación por las partes íntimas de mujeres. Me pareció un poco inapropiado, y empezó a hacerme sentir mal”, recuerda.

Juliette siguió a Jeffrey Epstein por un pasillo, con habitaciones a ambos lados. Entró en una de ellas, se sentó en la cama y le hizo señas para que viniese. Ahí es cuando ella sintió que había una trampa. Ella se detuvo en la entrada de la habitación y le dijo: "Te lo advierto, no haré nada", para hacerle saber que no irá más lejos. “Era una habitación, no un contexto profesional”, cuenta.

Jeffrey Epstein la tranquilizó, le dejo que él solo quiere asegurarse de que puede llevarla a reunirse con sus agencias asociadas. Ella entró en la habitación, él le pidió que se pusiese en ropa interior, lo cual es común en el trabajo, pero también le hizo quitarse su sujetador, lo cual es mucho menos.

Juliette se sintió incómoda mientras Jeffrey Epstein la rodeaba, la examinaba y tocaba su cuerpo: las caderas, los glúteos. Le dijo que ella no está "lista" todavía, es decir, que tiene kilos de más. Le explicó que tardará unos tres meses antes de ser presentada a las agencias, y le ofreció un acceso a su red de gimnasios. Pero fue cuando él le propuso pequeños trabajos alternativos para ganar dinero "mientras espera estar lista" que ella entiende que hay que huir: azafata en una aerolínea privada, acompañante por la noche. Juliette hizo la conexión con historias sórdidas que pudo haber oído en el pasado en el medio del modelaje. Sabe que algunos usan sus poderes para abusar de mujeres jóvenes. Entonces se puso la ropa, le dice a Jeffrey Epstein que iba a pensarlo y le pidió que recuperase su pasaporte. "Creo que él sintió que yo no iba a permitir que me lo hiciera, o que había entendido cómo funciona", explica hoy.

Toma de conciencia tras el encarcelamiento del delincuente sexual

Se quedó un tiempo en Nueva York, pasó otros castings, pero pronto se da cuenta de que Jeffrey Epstein la puso en la lista negra con todas las agencias: “Todavía hoy, no sé cómo, al haber ido tan lejos en el proceso, no fui más allá, es una locura. Recuerdo que, al no saber quién era, no hablaba mucho de él, porque me daba vergüenza. Vergüenza por un lado, si fuera una oportunidad de modelar, de irse, y, por otro lado, si fuera una red pedófila-criminal, vergüenza de haber creído que podía ser otra cosa”.

Después de años repasando la escena en su cabeza, Juliette no comprendió hasta 2019, durante el encarcelamiento del delincuente sexual, de lo que ha escapado. Porque Jeffrey Epstein fue sentenciado a 18 meses de prisión por solicitar la prostitución e incitar a menores a prostituirse, pero sólo cumpliría 13 meses después de una reducción de condena por "buena conducta". Luego fue arrestado por el FBI en julio de 2019, y encontrado muerto un mes después en su celda.

Hoy, la ex modelo descubre que el delincuente sexual la hizo pasar por "niveles de sumisión" para ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar para encontrar trabajo. Presentó su testimonio ante la policía judicial en 2019, poco después de que estallara el caso. Y su nombre figura en los Epstein Files, los tres millones de archivos del depredador sexual publicados por el Departamento de Justicia estadounidense, el 30 de enero de 2026.

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