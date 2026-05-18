Con nuestro corresponsal en Washington

Hay quienes rezan en trance con los brazos abiertos. Hay gorras de MAGA que no se ven tan a menudo en Washington y está Paul Furth. Su esposa acaba de comprarle una camiseta que celebra los 250 años de Estados Unidos, 1776-2026.

“A simple vista, es solo un aniversario. ¡Feliz aniversario a los Estados Unidos! Pero el significado profundo es que Dios ha guiado a nuestra nación durante 250 años. Eso es lo que significa mi camiseta”, dice.

Cada vez que le hacen una pregunta, invoca a Dios y le parece totalmente normal que Donald Trump y sus ministros hagan lo mismo en la Casa Blanca.

Una reunión de oración cristiana principalmente conservadora en honor del aniversario 250 de los Estados Unidos, en el National Mall, el domingo 17 de mayo de 2026 en Washington:

“No predico por Donald Trump, predico por Jesús”

“Me parece maravilloso que un líder se diga a sí mismo: ‘Quiero tener a alguien a mi lado capaz de escuchar el corazón de Dios y de transmitir la sabiduría y la estrategia que vienen del cielo’. Puede ser simplemente: ‘Espera, mantén la calma, no reacciones’. Creo que es fantástico que eso esté precisamente ahí, en la Casa Blanca. Y también están los miembros de su gobierno, que son extremadamente devotos al Señor y escuchan lo que Dios quiere hacer con su cargo”, explica a RFI.

Sin embargo, hay un pero: cuando Donald Trump publica fotos de sí mismo vestido como Jesús. Eso, a Paul Furth no le cayó muy bien. “¡No es Dios, no es una deidad! Yo no predico por Donald Trump, predico por Jesús. Por supuesto, hay ciertas cosas que publica o dice que son decepcionantes. Pero, aun así, rezo por él y lo bendigo”, asegura. Y si hay algo sagrado, dice, es la libertad de religión.

