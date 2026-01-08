En Irán, mientras que el clima se mantuvo bastante tranquilo el miércoles 7 de enero en la capital, Teherán, se produjeron importantes manifestaciones en todo el país en unas cuarenta ciudades de provincia, según los videos compartidos en las redes sociales. En todas ellas, los manifestantes coreaban consignas contra el poder o a favor del regreso de la monarquía Pahlavi, derrocada en 1979 por la revolución.

“Esta es la última batalla, Pahlavi volverá”, “Este año es el año de la sangre, Seyed Ali (Jamenei) será derrocado”, “No queremos la República Islámica”, gritaban, mientras otros se quejaban del alto costo de la vida y de una inflación galopante, que se ha vuelto incontrolable.

En la ciudad de Bojnord, por ejemplo, una localidad pobre del noreste de Irán, varios miles de personas se manifestaron pacíficamente mientras la policía acompañaba a la multitud. A continuación, un pequeño grupo de jóvenes atacó un centro religioso, lo que provocó la intervención de las fuerzas antidisturbios.

Al otro lado de Irán, una gran multitud salió a las calles de la ciudad de Aligudarz, una ciudad de 100.000 habitantes también económicamente desfavorecida.

Enfrentamientos violentos

En varias ciudades se quemaron carteles con las efigies de los actuales dirigentes o de ex responsables, así como banderas iraníes con el emblema de la República Islámica.

Algunas de estas concentraciones degeneraron en enfrentamientos. En algunas provincias fronterizas con Irak, manifestantes armados dispararon contra las fuerzas del orden, según numerosos videos. En estas regiones, especialmente en Ilam, Lorestán o Kurdistán, muchas personas poseen tradicionalmente armas de caza, pero también armas de guerra. Según la agencia de noticias Tasnim, cercana a los Guardianes de la Revolución, 590 miembros de las fuerzas del orden, pero también unos 60 milicianos islámicos (Bassidj), han resultado heridos desde el inicio del movimiento, más de 150 de ellos por disparos de armas de caza.

Las fuerzas antidisturbios respondieron disparando balas de plomo o reales en varias localidades. Según una organización iraní de derechos humanos con sede en el extranjero, más de 35 personas han muerto y más de 2.000 han sido detenidas desde el 28 de diciembre.

Llamamientos a favor de la monarquía Pahlavi

El presidente iraní ha comunicado que ha dado la orden de que “mientras no se vea afectada la seguridad nacional, las fuerzas del orden no deben actuar contra las personas que protestan” pacíficamente. Por el contrario, el jefe de la policía y el jefe del poder judicial han afirmado que el Gobierno actuará contra los “alborotadores” hasta el último de ellos.

Reza Pahlavi, hijo del antiguo monarca derrocado en 1979, que vive en el exilio y cuyo nombre corean los manifestantes, ha hecho un llamamiento para que la gente salga a la calle o coree consignas desde la ventana de su departamento el jueves 8 y el viernes 9 por la noche a las 20:00 hora local (16:30 GMT).

Ante lo que parece una prueba, algunos restaurantes, cafeterías y tiendas ya han decidido cerrar esos dos días. En Instagram, muchas personas también han compartido vídeos en honor a Irán con canciones patrióticas. Del mismo modo, siete grupos kurdos de la oposición han hecho un llamamiento a la huelga para este jueves en las regiones de mayoría kurda. Queda por ver si estos llamamientos serán escuchados.

Todas estas convocatorias se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara en dos ocasiones con intervenir “si el régimen seguía matando a los manifestantes”. Inmediatamente se extendieron entre la población rumores sobre una posible intervención estadounidense contra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, o contra bases de las fuerzas armadas.

En junio de 2025, durante la guerra de 12 días desencadenada por Israel contra Irán, el presidente Trump declaró que el ayatolá Jamenei era un “blanco fácil” para Estados Unidos, que “no quería matarlo por el momento”.

Aumento repentino y sin precedentes del costo de vida

El movimiento de protesta que comenzó el 28 de diciembre con la huelga de los comerciantes del Gran Bazar de Teherán, que denuncian la caída de la moneda y la inestabilidad económica, que no ha dejado de crecer desde hace 12 días. En este contexto ya de por sí difícil, el Gobierno llevó a cabo hace unos días una intervención económica que tuvo como efecto un aumento sin precedentes de los precios de los productos de consumo básico. Una decisión muy arriesgada, según algunos economistas.

Un pequeño grupo de comerciantes tenía el monopolio de la importación de estos productos, lo que había provocado una gran corrupción. Algunos cobraban los dólares y simplemente no importaban los productos, mientras que otros los vendían a precios elevados en el mercado. A cambio, el Gobierno decidió conceder una ayuda mensual de 10 millones de riales (unos 6 euros) a cada iraní. Una suma muy insuficiente para compensar el aumento de los precios.

Desde el anuncio de la liberalización de los precios a principios de semana, la moneda iraní ha perdido un 7 % de su valor. El precio del pollo ha aumentado un 60 %, el de los huevos un 40 % y el del aceite de cocina, imposible de encontrar en las tiendas, un 200 %. Esto se produce después de que, en los últimos seis meses, el precio de los productos de consumo corriente ya hubiera aumentado un 100 %, y aún más en el caso de algunos de ellos, como los huevos, el pollo y la carne.

El fin de las subvenciones ha provocado aún más ira entre la población, ya que la vida se ha vuelto imposible para muchos iraníes.

