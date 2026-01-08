En Francia, los agricultores entraron el jueves 8 de enero en París con sus tractores, llegando hasta la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. Alrededor de una veintena de ellos llegaron entre las 3 y las 4 de la madrugada a las inmediaciones del monumento más visitado de Francia, donde tuvieron tiempo de alinear una decena de tractores para hacerse una foto de recuerdo. Las fuerzas del orden les pidieron entonces que los aparcaran en una calle adyacente.

En el suroeste del país, los agricultores lograron levantar una decena de barricadas la víspera en las principales carreteras alrededor de Toulouse.

Cuatro tractores lograron incluso forzar un control policial en Yvelines, al oeste de París. Estos convoyes de agricultores, convocados por el sindicato Coordinación Rural, eludieron y forzaron “en ocasiones asumiendo riesgos totalmente imprudentes” los controles establecidos en los alrededores de París, según el Ministerio del Interior. Por lo tanto, desafiaron las órdenes prefectorales dictadas el lunes en varios departamentos para prohibir la circulación de maquinaria agrícola.

El Gobierno “no lo permitirá”, advirtió el jueves la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en France info. “Bloquear parcialmente la [ruta] A13, como ha ocurrido esta mañana, o intentar llegar ante la Asamblea Nacional con toda la simbología que ello conlleva, es, una vez más, ilegal. Por lo tanto, el ministro del Interior no lo permitirá”, afirmó.

El acuerdo con Mercosur en el punto de mira

Las reuniones que se han sucedido desde principios de semana entre el primer ministro Sébastien Lecornu y los diferentes sindicatos del sector no han logrado calmar los ánimos.

El 12 de enero, la Unión Europea firmará el acuerdo de libre comercio con Mercosur, cinco países de América Latina. Las medidas compensatorias anunciadas por el Gobierno no logran tranquilizar a un sector recientemente sacudido por múltiples crisis: la epizootia de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en el ganado bovino, que obliga a sacrificar los rebaños desde el primer animal enfermo, el bajo precio del trigo y el elevado precio de los fertilizantes.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más