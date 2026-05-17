Con AFP

Estados Unidos no hizo concesiones concretas en su respuesta a la oferta iraní para poner fin a la guerra, afirmaron los medios iraníes este domingo.

Temor a "un punto muerto en las negociaciones"

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La agencia de noticias Fars señaló que Washington presentó una lista de cinco puntos que incluía la exigencia de que Irán mantuviera en funcionamiento solo una instalación nuclear y transfiriera su reserva de uranio altamente enriquecido a EEUU. Además, EEUU también rechazó desbloquear "ni siquiera el 25%" de los activos iraníes congelados en el extranjero o pagar indemnizaciones por los daños sufridos por Irán durante la guerra.

Por su parte, la agencia de noticias Mehr afirmó: "Estados Unidos, sin hacer concesiones tangibles, pretende conseguir concesiones que no logró obtener durante la guerra, lo que conducirá a un punto muerto en las negociaciones". "Washington exigió restricciones muy estrictas y duraderas al sector nuclear iraní y condicionó el cese de las hostilidades en todos los frentes a la apertura de negociaciones", agregó Mehr.

El lunes, la diplomacia iraní había indicado que, en sus propuestas, solicitaría un cese inmediato de las hostilidades en la región, principalmente en Líbano, y que la Marina estadounidense deje de bloquear sus puertos. Irán también reclamó que se descongelen sus activos en el extranjero, objeto de sanciones estadounidenses desde hace mucho tiempo.

El domingo por la mañana, el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, advirtió de las consecuencias que tendría otro eventual ataque de Estados Unidos contra Irán: "El presidente estadounidense debería saber que si […] Irán es agredido de nuevo, los recursos y el ejército de su país se verán confrontados a escenarios inéditos, ofensivos, sorprendentes y tumultuosos", afirmó Shekarchi, citado por la televisión estatal.

Ataque cerca de una central nuclear en EAU

Un incendio se declaró tras un ataque con dron cerca de la central nuclear de Barakah en Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades "intervinieron después de un incendio ocurrido en un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la planta nuclear de Barakah (…) como resultado de un ataque con dron", informó la oficina de medios de Abu Dabi en las redes sociales. "No se reportaron heridos y no se observó ningún impacto en los niveles de seguridad radiológica", añadió.

"La Autoridad Federal de Regulación Nuclear (FANR) confirmó que el incendio no afectó a la seguridad de la central ni a la disponibilidad de sus sistemas esenciales, y que todas las unidades funcionan con normalidad", expresó asimismo la oficina de prensa.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), condenó el ataque y expresó "su profunda preocupación". "Cualquier actividad militar que amenace la seguridad nuclear es inaceptable", afirmó en un mensaje en X.

El comunicado no precisa desde dónde se lanzó el dron, pero Emiratos Árabes Unidos ha acusado recientemente a Irán de estar detrás de los ataques contra su infraestructura energética y económica.

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