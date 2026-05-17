Con AFP

Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, ganó la primera vuelta el 12 de abril con 17,1% de los votos, seguida del izquierdista Roberto Sánchez, con 12%, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras concluir el conteo oficial de los caóticos comicios y certificar que ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta y que la diferencia entre los postulantes mejor posicionados es irreversible.

"Impugnaremos de inmediato"

El ultraconservador Rafael López Aliaga, con 11,9%, quedó en tercer lugar y desconoció los resultados. Sánchez le ganó por apenas 21.209 votos. "Impugnaremos de inmediato este grave delito de traición a la patria. No aceptaremos resultados producto de fraude y corrupción", dijo el exalcalde de Lima en su cuenta en X.

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La primera vuelta estuvo marcada por retrasos en la entrega de material electoral en Lima, lo que obligó a las autoridades a reabrir algunos centros de votación al día siguiente. No obstante, y a pesar de señalar "graves deficiencias", la misión de observación electoral de la Unión Europea otorgó a la elección un visto bueno pleno.

La campaña para el balotaje se prevé polarizada con visos muy similares a la de la segunda vuelta de 2021, entre Keiko Fujimori y el destituido mandatario izquierdista Pedro Castillo (julio 2021-diciembre 2022).

Campaña polarizada

Será la cuarta vez que Keiko Fujimori, de 50 años, intente ganar la presidencia. Para Sánchez, de 57 años y exministro del encarcelado Castillo, se trata de su primera postulación. El izquierdista dijo el sábado en un acto de campaña que el gobierno del padre de su rival fue una "dictadura" y que buscará reemplazar la Constitución promulgada en Perú durante su mandato.

Roberto Sánchez arranca su campaña para el balotaje envuelto en líos con la justicia. La Fiscalía solicitó cinco años y cuatro meses de prisión en su contra por presuntamente declarar información falsa ante el organismo electoral sobre aportes a su campaña entre 2018 y 2020.

Fujimori y Sánchez disputarán la Presidencia en medio de una severa inestabilidad política en la que Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016. La mayoría fueron destituidos o dimitieron antes de correr la misma suerte por casos de corrupción. Perú está además azotado por una severa crisis de seguridad por el auge del crimen organizado.

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