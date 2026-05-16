Con AFP

Irán afirmó este sábado que varios países europeos estaban en conversaciones con Teherán para obtener permisos para atravesar el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo que permanece bloqueada desde el estallido del conflicto en Oriente Medio.

"Después del paso de barcos procedentes de países del este de Asia, en particular de China, Japón y Pakistán, hoy hemos recibido informaciones de que hay europeos que han entablado negociaciones con la marina de los Guardianes de la Revolución" para cruzar el paso, anunció la cadena estatal iraní sin especificar los nombres de estos países.

El bloqueo que ejerce Irán en esta importante vía marítima, por la que antes del conflicto solía transitar cerca de un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, perturba los mercados mundiales y otorga a Teherán un instrumento de presión estratégico.

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"Mecanismo profesional de gestión del tráfico"

Por la mañana, el jefe de la Comisión parlamentaria de Seguridad Nacional, Ebrahim Azizi, dijo que el país había "puesto en marcha un mecanismo profesional de gestión del tráfico" en el estrecho de Ormuz, que pronto estaría operativo. "Solo se beneficiarán [del mecanismo] los barcos comerciales y las partes que cooperen con Irán", subrayó, y agregó que "se cobrarán las tasas que correspondan por los servicios especializados".

"La vía permanecerá cerrada a los operadores del proyecto llamado 'Libertad'", puntualizó, en referencia a una iniciativa militar estadounidense temporal destinada a escoltar a buques comerciales bloqueados en el estrecho. Washington mantiene su propio bloqueo de los puertos iraníes pese al precario alto al fuego que entró en vigor el 8 de abril.

El jueves, Irán anunció que sus fuerzas navales habían autorizado el paso de "más de 30 navíos" chinos por el estrecho. China es el principal importador de petróleo iraní.

Ministro de Pakistán llega a Teherán

El ministro del Interior de Pakistán llegó a Teherán este sábado "para facilitar" las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, estancadas a pesar de un frágil alto el fuego, informaron medios iraníes. "Mohsin Naqvi llegó hoy a la República Islámica de Irán en una visita oficial de dos días en el marco de los esfuerzos en curso de Pakistán para facilitar las conversaciones y promover la paz regional", informó la agencia de noticias Tasnim.

La visita se produce días después de la del jefe del ejército de Pakistán, el mariscal Asim Munir. Islamabad ha estado mediando en las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos y el mes pasado organizó una reunión entre delegaciones de ambas partes.

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