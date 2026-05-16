Con AFP y prensa local

Poco antes de las 15H00 GMT del viernes, la policía fue alertada sobre personas que exhibían una bandera palestina de 4×3 metros en la Torre Eiffel, tras haber subido al techo del restaurante "Madame", situado en el primer piso del emblemático monumento de la capital francesa.

Esta acción, reivindicada por el movimiento ecologista Extinction Rebellion, tenía como objetivo conmemorar la Nakba, "catástrofe" en árabe, durante la cual alrededor de 760.000 árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares durante la creación del Estado de Israel en 1948.

Members of Extinction Rebellion France, an environmental and social activism group, scaled the Eiffel Tower on the 78th anniversary of the Nakba, displaying a Palestinian flag in protest against Israel's genocide in Gaza. pic.twitter.com/wvnIDC8Mlo ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2026

Los activistas de Extinction Rebellion han sido puestos bajo custodia policial en la comisaría del VII distrito de París, por "intrusión no autorizada en un sitio clasificado" y por "poner en peligro la vida de terceros". El movimiento ha lanzado en las redes sociales un llamamiento para apoyar a los activistas.

La eurodiputada de LFI Rima Hassan les ha mostrado su apoyo en X: "Hidalgo [la exalcaldesa de París, nota del editor] no fue detenida por iluminar la Torre Eiffel con los colores de la bandera israelí", escribió.

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