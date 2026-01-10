La convocatoria a la manifestación se emitió a la 1:00 p. m. (17:00 GMT). Acusados ​​de narcotráfico, entre otros cargos, Maduro y la primera dama Cilia Flores, quien se declaró inocente durante su comparecencia ante un tribunal estadounidense en Nueva York el lunes, han permanecido encarcelados en Estados Unidos desde entonces.

Tras su sorpresiva destitución, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez prestó juramento como presidenta interina. Entre los primeros cambios desde que asumió el poder, el martes nombró a un exdirector del banco central venezolano como vicepresidente encargado de la economía, un cargo prioritario para su administración. Su gobierno también ha "decidido iniciar un proceso exploratorio" para restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas desde 2019.

Diplomáticos estadounidenses estuvieron en Caracas el viernes con este propósito, según el canciller venezolano, Yvan Gil, después de que Donald Trump declarara que había "cancelado" un nuevo ataque estadounidense contra Venezuela gracias a la "cooperación" de Caracas. Washington descarta actualmente la celebración de elecciones y prefiere negociar con Delcy Rodríguez, a quien la Casa Blanca pretende "dictar" todas sus decisiones. Ella replica que su país no está "subordinado ni servil" a Washington.

– "Once" presos liberados –

La liberación de presos políticos también es "una medida muy importante e inteligente" por parte de Caracas, afirmó Trump, refiriéndose al anuncio del jueves del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, sobre la liberación de "numerosos presos".

Desde entonces, decenas de familias de opositores y activistas viven angustiadas y con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Por segunda noche consecutiva, algunos permanecieron fuera de las cárceles. "Es inhumano; lo que nos están haciendo es una burla". "Es como si quisieran infligirnos dolor hasta el final", declaró a la AFP la madre de un detenido, que prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias. Esperaba noticias de su hijo desde las afueras de la cárcel Rodeo I, al este de Caracas.

"Estamos preocupados, muy angustiados, muy ansiosos", dijo Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano está detenido, condenado por un ataque con drones contra Maduro. "Hoy nos quedaremos porque no sabemos qué pueda pasar. Sabemos que liberaron presos durante la noche". Alfredo Romero, abogado de la ONG Foro Penal, indicó en un mensaje publicado el sábado por la mañana en X que «otra presa política acaba de ser liberada, Didelis Raquel Corredor, quien era asistente de Roland Carreño». Estaba encarcelada desde el 13 de julio de 2023 (…)».

Once personas han sido liberadas desde el jueves, afirma, "dejando a 809 detenidas". La ONG también informa de la liberación de Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, ciudadano italo-venezolano.

– "Con nosotros" –

Desde su operación militar en suelo venezolano, que ha dejado al menos 100 muertos, incluyendo soldados venezolanos y cubanos, el gobierno estadounidense continúa su bloqueo a las exportaciones petroleras venezolanas.

El viernes anunció la incautación en aguas internacionales de otro petrolero que salía de Venezuela, el quinto en las últimas semanas. Trump convocó a las principales compañías petroleras en la Casa Blanca para instarlas a explotar las vastas reservas de Venezuela, pero sus esfuerzos no parecieron convencer a todos los líderes presentes.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, con más de 300.000 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por delante de Arabia Saudita (267.000 millones) e Irán.

– "Actuando Juntos" –

Además del problema del petróleo venezolano, Trump también afirma que quiere tomar medidas enérgicas contra el narcotráfico. Tras destruir barcos sospechosos de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico, con más de 100 muertos, Estados Unidos amenaza con lanzar "ataques terrestres" contra los cárteles.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, al respecto, instó a la Sra. Rodríguez a "actuar juntos" contra el narcotráfico, argumentando que este tema se ha convertido en la "excusa perfecta" para justificar la "agresión" contra países latinoamericanos. Poderosos grupos guerrilleros financiados por el tráfico de cocaína operan a lo largo de la porosa frontera de más de 2.200 kilómetros entre Colombia y Venezuela.

