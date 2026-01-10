«No era un caricaturista político ni de actualidad, sino un poeta capaz de plasmar conceptos abstractos, ideas universales y mundos oníricos en dibujos, haciéndolos inmediatamente legibles», escribió Le Monde en su obituario para Serguei.

Los «universos imaginarios» tan queridos por el artista están poblados «de pianos (inspirados en su piano de media cola Pleyel de 1903), ángeles que tocan el saxofón» o «prisiones con celdas solitarias cuyos barrotes finalmente se abren a horizontes abiertos». «Si la gente reconoce mis dibujos es porque la puesta en escena de mis personajes y las preguntas que plantean son siempre las mismas.

La diferencia es que he pasado de líneas algo redondeadas a un estilo más angular», explicó Serguei a France Culture en 2021, pocos meses después de la publicación de su libro «El tango del caricaturista».

Serguei, cuyo verdadero nombre era Sergio Goizauskas, también escritor y pianista consumado, nació en Buenos Aires el 28 de abril de 1956, de madre de origen ruso y padre de origen lituano.

Huyó de Argentina a París en 1976 para "escapar de la dictadura del general Videla", según relata su diario. Se incorporó a Le Monde en febrero de 1981, tras haber trabajado para Marie France, L’Echo des savanes, L’Express y The New York Times.

