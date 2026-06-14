Informe desde Nueva York de Ndiasse Sambe

Durante media hora, la primera del partido, los espectadores del MetLife Stadium de Nueva York y millones de personas frente a sus pantallas se preguntaron si los brasileños no irían vestidos de rojo en este Brasil-Marruecos, el primer gran enfrentamiento de este Mundial de 2026. Porque todo lo que hacía grande a la leyenda auriverde parecía haber sido heredado por los Leones del Atlas.

La técnica era marroquí, la posesión también, la audacia y el excelente juego también. Durante esa primera media hora que embelesó a los aficionados marroquíes y enfureció a los brasileños, los semifinalistas del último Mundial demostraron que habían madurado, ganado experiencia y seguridad, y que estaban listos para sentarse a la mesa de los grandes de este Mundial.

Marruecos abrió el marcador ante un Brasil irreconocible gracias a Ismaël Saibari, con un gol al más puro estilo brasileño. La jugada: Brahim Díaz, desde el círculo central, responde al pase de Saibari y le envía un pase en profundidad entre Marquinhos y Gabriel. El delantero marroquí se planta solo ante Alisson y remata de volea para batir al portero brasileño (minuto 21). Marruecos se adelanta en el marcador.

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Ante la mirada de las leyendas Ronaldo y Roberto Carlos, los hombres de Mohamed Ouahbi materializan un claro dominio que ya se había puesto de manifiesto con varias ocasiones, entre ellas la de El-Aynaoui, quien desperdició la oportunidad de adelantar a los suyos tras un pase atrás de Mazraoui, autor de una internada por su banda (min. 6).

Marruecos puede lamentarse un poco

Es cierto que Brasil no tiene la solidez colectiva de Marruecos, pero con Vinicius, Raphinha y Paquetá cuenta con el talento ofensivo necesario para marcar en cualquier momento. De hecho, Igor Thiago estuvo a punto de convertir en gol la primera ocasión de los suyos con Vinicius, pero el delantero del Brentford falló su remate de cabeza (min. 13). En la segunda ocasión, gracias a una jugada magistral de Vinicius, Brasil empató (min. 32). Una eficacia del 100 % garantizada por el talento del delantero del Real Madrid.

Marruecos puede lamentar no haber rematado la faena tras su gol, ya que las ocasiones de Hakimi (min. 27) y Brahim Díaz (min. 30) deberían haberle dado una ventaja más cómoda.

Sobre todo, porque el juego natural de Brasil volvió con fuerza en la segunda parte, con un Raphinha que por fin estuvo a la altura de Vinicius para crear peligro en el área marroquí. Pero en los momentos decisivos, los Leones del Atlas pudieron contar con su portero Bono, que detuvo un disparo del delantero del Barça (78’) y, sobre todo, salvó a los suyos tras un mal pase atrás de Issa Diop que Raphinha acechaba con avidez (83’).

En un final de partido de infarto, Marruecos tuvo el balón de la victoria con un disparo de El-Aynaoui que fue despejado por Alisson (90+9).

Al final, Marruecos sin duda perdió la oportunidad de dar un gran golpe al dejar escapar su ocasión en la primera parte. Brasil, por su parte, supo reaccionar gracias a su talento y también podría haberse llevado los tres puntos con una mejor segunda parte. Pero algo nos dice que sin duda habrá que contar con los Leones del Atlas en este Mundial.

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